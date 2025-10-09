Tener plantas en los hogares es una práctica que cada vez es más común. Estos elementos, además de ayudar con la decoración, brindan otra serie de beneficios que se relacionan con mejoras en la calidad del aire, aumento de la humedad debido a que transpiran agua a través de sus hojas y, adicionalmente, ayudan a darle vida a los espacios.

Las hay de todo tipo y algunas de ellas son muy apetecidas para tener en espacios interiores. Una de ellas es el árbol de jade, cuyo nombre científico es Crassula ovataes.

Significado de esta planta

A esta planta se le relaciona con la abundancia, pues es conocida como árbol del dinero, según le indicó a SEMANA, Blanca Sofía Castro, asesora en ventas de la compañía Jardineros SAS.

El árbol de jade bo requiere de mucha agua. | Foto: Getty Images

Se trata de una planta que simboliza prosperidad y fortuna en algunas culturas y en Colombia no es la excepción y por ello una de las recomendaciones que hace esta experta en plantas es colocarla en sitios como el ingreso a la vivienda, pues es allí donde brindaría mayores beneficios. Sin embargo, su ubicación dependerá del espacio con el que se cuente en el hogar.

Cuidados del árbol de jade

Se trata de una suculenta fácil de cultivar que almacena agua en sus hojas, tallos y raíces, por lo que no es necesario regarla con mucha frecuencia. De acuerdo con la experta, el riego puede hacerse en promedio cada 10 o 12 días, dependiendo del las condiciones del clima.

Es una planta a la que le gustan las condiciones cálidas y secas que se encuentran en la mayoría de los hogares. Es amante de la luz y por ello ubicarla cerca de las ventanas es una buena opción.

Adicionalmente, para garantizar su crecimiento sano, una de las recomendaciones de Castro es aplicarle alimento para follaje o humus de lombriz con el objetivo de que se fortalezca.

Cuando se decide sembrar una planta de estas para tenerla en el interior de la vivienda, es clave prestar algunos cuidados especiales. Al hacer el proceso de siembra de esquejes es aconsejable protegerlos de lluvia o heladas con el fin de que crezcan sanos.

Colocarle alimento para follaje o humus de lombriz a la planta de jade ayuda a su crecimiento. | Foto: Getty Images

Tampoco se debe regar con mucha frecuencia para evitar el encharcamiento que termina por generar pudrición y la muerte de la planta.

Macho y hembra

Blanca Sofía Castro indica que los cuidados con estas plantas son los mismos si son hembra o macho, pues si bien sus características físicas son un poco diferentes, lo cierto es que la protección para que crezcan sanas y verdes es igual.

Las diferencias en el género se presentan particularmente en las hojas. Las de la planta macho son más grandes y carnosas y tienen un tallo es más grueso, si se compara con la hembra cuyas hojas son más pequeñas y, en general, la planta suele ser más alta.