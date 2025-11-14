El truco del árbol de jade para que florezca en diciembre: expertos explican qué hacer

Tener plantas en las viviendas es para muchas personas una decisión muy frecuente. En los hogares se aprecian de todo tipo: grandes, pequeñas, florecidas, de hojas grandes o aquellas que se relacionan con un tema energético, como es el caso del árbol de jade.

Esta planta se caracteriza por ser una suculenta de interior muy popular, con hojas verdes y carnosas y que normalmente crece lentamente. Se dice que es muy fácil de mantener siempre que no se exponga a temperaturas frías.

Estas plantas, a las que también se les conoce como árbol del dinero y se les relaciona con abundancia, se adaptan bien a los espacios interiores y no florecen con mucha frecuencia, pero sí lo hacen. De hecho, pueden crecer durante muchos años sin que les aparezcan flores, pero si se les brindan unas condiciones óptimas, desarrollan pequeñas flores blancas o de un delicado rosa, con forma de estrella.

¿En dónde poner el árbol de jade en la casa?

Una de las principales recomendaciones es ubicarla en lugares que les dé mucha luz y que reciban también sol directo. Este truco es clave para crear el ambiente para su floración.

De igual forma, deben estar en un ambiente seco. Las condiciones interiores suelen ser demasiado húmedas para que la planta forme capullos. Para que una planta de jade florezca, debe tenerse en un espacio seco, suspender el riego y exponerla a temperaturas nocturnas más frescas, pero no muy frías, según el sitio web Gardening know How.

Los cuidados para la floración deben darse con una planta madura; de lo contrario, no producirá ni una sola flor y otra recomendación es trasplantarla luego de que haya florecido.

El árbol de jade requiere de mucha luz y sol. | Foto: Getty Images

Cuidados con la planta de jade

Si bien esta planta es de fácil cuidado, siempre es recomendable seguir una serie consejos para potenciar la belleza y carnosidad de sus hojas.

El portal Hogarmanía indica que su clima ideal es el seco y cálido, con temperaturas que oscilen entre los 18 y los 24ºC. Aguanta bastante bien el calor y algunas heladas leves (-2ºC.), siempre y cuando, el sustrato esté seco. La combinación del frío y humedad provoca pudrimiento del tallo, un aspecto importante para tener en cuenta.

¿Cada cuánto se debe regar?

Esta planta soporta épocas de sequía. Como sucede con la mayoría de las suculentas, no requiere de demasiada agua. Se debe regar con moderación y, siempre y cuando, el sustrato esté seco.

El árbol de jade no se debe regar con mucha frecuencia. | Foto: Getty Images

En caso de ver ciertas señales de exceso de agua como manchas pardas, lo aconsejable es reducirle su drenaje.