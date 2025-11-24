La planta en miniatura famosa por atraer energía positiva y buena suerte al hogar; este es el lugar donde debería colocarla

Según tradiciones como el Feng Shui y otras creencias populares, hay una amplia variedad de plantas conocidas no solo por su capacidad de purificar el ambiente, sino por filtrar energías negativas y promover un flujo armonioso de energía positiva o “chi” en espacios como el hogar.

Una de ellas es la Crassula ovata, conocida popularmente como árbol de jade. Esta suculenta originaria de Sudáfrica y Mozambique ha ganado popularidad en esta práctica milenaria china por simbolizar prosperidad y fortuna.

De hecho, según el portal Architectural Digest, de España, también le conoce como la “planta del dinero” debido a que sus hojas son redondeadas y este aspecto ha sido relacionado con las monedas.

Los mejores espacios para colocar esta planta y activar sus beneficios

Antes de mencionar cuál es el lugar ideal para ubicar esta planta, según el propósito de los miembros del hogar, es importante conocer sus características principales.

El árbol de jade se reconoce fácilmente por sus hojas carnosas y de un verde intenso, cuyo brillo recuerda al jade, la piedra que en la tradición oriental simboliza la prosperidad y la buena energía. Esta apariencia única la distingue de muchas otras plantas ornamentales.

Cuando se cultiva en macetas pequeñas, suele adquirir una forma compacta y bien ramificada, lo que hace que muchas personas la confundan con un bonsái, aunque en realidad no lo es. Su crecimiento lento y su estructura armoniosa la convierten en una especie muy apreciada para decorar interiores y atraer equilibrio al hogar.

Primer plano de una planta de interior a contraluz del atardecer. Crassula suculenta. | Foto: Getty Images

Ahora bien, para activar sus beneficios, el portal El Mueble recomienda ubicar esta planta es en una esquina sureste de la casa, debido a que es un área que se asocia con la riqueza y la prosperidad en el Feng Shui.

Sin embargo, otra alternativa es colocarla cerca de la entrada principal del hogar o en la zona del escritorio, pues también se dice que es clave para estimular la creatividad y el éxito profesional.

¿Cómo cuidarla correctamente?

Esta suculenta se destaca por ser una planta resistente y fácil de mantener, cualidades que la hacen ideal para principiantes.

Una de sus principales necesidades es permanecer en espacios luminosos pero, ojo, la exposición directa al sol puede quemar las hojas y debilitar la planta, por lo que se sugiere mantenerla alejada de las corrientes de aire y de las áreas con temperaturas frías para evitar la decoloración y caída de las hojas.