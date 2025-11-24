El secreto mejor guardado de los hoteles: así se prepara un perfume casero para aromatizar el baño

Un baño con olor agradable refleja limpieza, higiene y cuidado del espacio, lo cual genera un ambiente fresco y cómodo para cualquier persona. Además, puede evitar momentos incómodos y contribuye a una mejor convivencia en hogares y lugares públicos.

Sin embargo, mantener un buen aroma en este espacio puede ser un gran reto, especialmente para quienes aún no conocen el secreto mejor guardado de los hoteles que ayuda a dar una buena impresión a visitantes y reflejar orden desde el primer momento.

¿Cómo hacer un perfume casero para que el baño huela bien?

De acuerdo con un artículo publicado en el portal TyC Sports, uno de los métodos caseros simples que permite replicar el aroma limpio y duradero típico en los baños de los hoteles, consiste en mezclar agua caliente con suavizante y alcohol, una fórmula que actúa como fijador y permite que el perfume quede suspendido en el ambiente por más tiempo.

Además, uno de los factores que hace de esta combinación casera una solución perfecta para mantener un aroma agradable en el baño, es que requiere ingredientes fáciles de encontrar y económicos.

La receta es práctica y estará en poco tiempo:

Lo primero que se debe hacer es tener a la mano todos los ingredientes necesarios, en las cantidades recomendadas:

½ litro de agua caliente

2 cucharadas de suavizante para ropa (el aroma se elige según las preferencias)

2 cucharadas de alcohol

1 pulverizador o frasco con spray.

Posteriormente, se deben seguir los siguientes pasos:

Mezclar en un recipiente el agua caliente con el suavizante hasta que se disuelva por completo.

Luego, agregar el alcohol, un producto que ayuda a fijar el aroma y evitar que la mezcla se dañe.

Pasar la mezcla al pulverizador o frasco con spray y agitar bien antes de usar.

Por último, rociar cortinas, toallas o cada rincón del baño para que el perfume quede impregnado.

Esta versión de la mezcla en spray resulta perfecta para renovar espacios cerrados, aromatizar telas y mantener el baño con una fragancia fresca tras cada uso.

Cabe mencionar que aunque hay ambientadores especiales para realizar este tipo de procesos, hay quienes prefieren soluciones naturales y han encontrado en esta combinación la solución perfecta sin necesidad de invertir en difusores costosos o fragancias de lujo.