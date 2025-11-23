Así puede sacarle más provecho al papel aluminio: cinco formas inteligentes de usarlo en su hogar

En los hogares hay muchos elementos que destacan por su utilidad y por la facilidad que aportan a la hora de limpiar o cocinar. Uno de ellos es el papel aluminio, famoso por sus múltiples usos. Aunque suele emplearse para cubrir recipientes o envolver alimentos, este material versátil ofrece beneficios que muchos usuarios desconocen.

Si bien su aplicación más común es conservar alimentos, el papel aluminio brinda una amplia variedad de ventajas gracias a su resistencia al calor, su capacidad para mantener la temperatura y su flexibilidad para adaptarse a diferentes superficies.

De acuerdo con el portal Mejor con Salud, existen varios usos prácticos adicionales, entre los cuales se destacan los siguientes:

En la cocina, el papel aluminio es un aliado perfecto para conservar frescura y sabor. | Foto: Getty Images

1. Facilitar la limpieza: Para quienes disfrutan de cocinar y mantener todo en orden, una opción muy útil es cubrir las bandejas del horno o los moldes antes de llevarlos a cocinar. Esto evita que los alimentos se adhieran y terminen manchando el recipiente, lo que facilita la limpieza, especialmente en preparaciones con mucha salsa o grasa.

2. Crear moldes: El papel aluminio también puede emplearse para improvisar moldes, aplicando un poco de presión para darle forma. Esta alternativa resulta práctica para hornear pequeñas porciones cuando no se cuenta con los utensilios adecuados.

3. Proteger el horno: Durante la cocción en horno es común que se produzcan salpicaduras que ensucian la parrilla. Para evitarlo, se pueden colocar pequeñas láminas de aluminio sobre la superficie, lo que no solo ayuda a conservar la limpieza, sino que también contribuye a prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Su uso más común es envolver alimentos. | Foto: Getty Images

4. Mejorar el planchado: Para quienes buscan agilizar el planchado, el papel aluminio puede ser un gran aliado. Al ser un material que refleja el calor, permite que la ropa se caliente por ambos lados, haciendo el proceso más rápido y eficiente.

5. Limpiar superficies metálicas: Aunque pocos lo saben, el papel aluminio puede utilizarse como herramienta de limpieza para remover restos de comida en parrillas o superficies metálicas. Sin embargo, debe usarse con cuidado para evitar rayones.