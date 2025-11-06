Adiós al olor a aceite quemado: los mejores trucos para eliminar este molesto aroma

Los procesos de cocción en las viviendas generan todo tipo de olores, en algunas ocasiones desagradables, como es el caso del aceite quemado que se queda en los recipientes o en la estufa.

Si bien hay comidas cuyos olores despiertan el apetito y generan muchas sensaciones agradables al gusto, también pueden derivar en aromas no tan buenos durante las horas posteriores. Lo peor es que no siempre se quedan solo en la cocina, sino que en algunos casos pueden impregnar todo el hogar, e incluso pegarse en la ropa.

Uno de esos olores comunes es el de fritura o aceite quemado. Si se están haciendo productos fritos o se piensa cocinar de esta forma, una de las primeras recomendaciones para eliminar el olor a aceite quemado es utilizar la campana extractora y mantenerla encendida mientras se cocina, pero también durante un rato después de haber terminado la cocción, indica el portal de estilo de vida unCOMO.

¿Cómo neutralizar el olor a aceite quemado con trucos caseros?

Hay varios trucos caseros a los que es posible recurrir con el fin de neutralizar los olores después de realizar procesos de fritura. Uno de ellos es quemar azúcar o granos de café. Se ubica este producto en el área donde se quiere que actúe para que el olor desagradable desaparezca de forma rápida.

El vinagre es otra opción que puede utilizarse para eliminar o neutralizar el mencionado aroma en la cocina o en otros entornos de la casa. Se puede poner a hervir una parte de agua y dos partes de vinagre y luego se deja que el humo se expanda toda la noche en el lugar deseado. En la mañana, ese aroma molesto ya se habrá disipado.

Una alternativa más, según el portal Mejor con Salud, es el agua oxigenada que puede descomponer las moléculas que causan el mal olor. Para ello se utiliza este producto y varias bolas de algodón, las cuales se humedecen y se ponen sobre un plato que se ubica en la cocina. Se deja que actúe durante un par de horas o hasta que el olor disminuya. Por último, se desecha y se ventila el ambiente.

¿Cómo quitar este desagradable aroma de diversas partes de la casa?

Otros productos caseros y de fácil uso a los cuales se puede recurrir si el olor a aceite se impregnó en la cocina u otros lugares de la casa son el clavo y la canela, de acuerdo con el sitio web Directo al Paladar. Para aprovechar sus bondades solo se tiene que hervir en una olla una mezcla de estos dos productos con un poco de agua. El vapor neutraliza las partículas de grasa y deja un aroma cálido y agradable en la casa.

El aceite quemado genera mal aroma. | Foto: Getty Images

Recomendaciones para que no huela aceite quemado