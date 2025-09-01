Cómo
Solo necesita estos 2 productos para quitar las manchas de aceite de la ropa
Que una mancha de aceite sea difícil para eliminar no quiere decir que sea una misión imposible o que se tenga que deshacer de la prenda.
Una situación un poco incómoda y que genera dolor de cabeza es encontrar una prenda de vestir, ya sea una camisa o un pantalón, con una mancha de aceite. Da igual si esa mancha es pequeña o grande, encontrar este tipo de suciedad provoca mucho malestar porque no todas salen con facilidad, ya que se aferran al tejido con todas sus fuerzas.
Una de las manchas más temidas por las personas es la de aceite, ya que no se disuelve en agua, por ende, es muy probable que el detergente normal no consiga eliminarlo por completo. No obstante, que una mancha de aceite sea difícil para eliminar no quiere decir que sea una misión imposible o que se tenga que deshacer de la prenda.
Para este tipo de ocasiones, la experta en limpieza, Laura Varo, utilizó sus redes sociales y compartió un método que funciona incluso con las manchas de aceite más rebeldes.
Laura Varo es una experta muy conocida en Instagram, red social en la que comparte consejos de orden y limpieza para el hogar. Entre los trucos que comparte con sus seguidores destaca uno por su eficacia a la hora de eliminar las manchas de aceite en una prenda. Para este método solo basta con detergente para lavar los platos y bicarbonato de sodio.
Estos son los ingredientes para realizar el método
- Detergente para lavar los platos
- Bicarbonato de sodio
- Un cepillo de dientes viejo
Modo de limpieza
- Paso 1. Colocar la camiseta en una superficie plana y aplicar buena cantidad de detergente para lavar los platos sobre la mancha de aceite.
- Paso 2. Luego, encima del detergente añadir una cucharadita de bicarbonato de sodio.
- Paso 3. El siguiente paso es humedecer el cepillo de dientes viejo bajo el grifo y comenzar a frotar la mezcla sobre la mancha con movimientos circulares. El detergente descompondrá la grasa, mientras que el bicarbonato actuará como abrasivo suave para desprenderla.
- Paso 4. Una vez que vea que la mancha empieza a desaparecer, proceda a enjuagar la zona con abundante agua.
- Paso 5. Si la mancha persiste, puede repetir el proceso hasta conseguir el resultado esperado.
- Paso 6. El último paso es lavar la camisa en la lavadora.