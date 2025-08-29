¿Cada cuanto debe lavar los jeans? Esto recomiendan los especialistas para evitar daños en la prenda

Cuando se trata de ropa interior, chaquetas o pantalones, los expertos en cuidado de ropa recomiendan un lavado frecuente, esto con el fin de mantenerlas limpias y en buen estado. No obstante, cuando se habla de jeans, esta recomendación puede variar y sorprende a muchos, pues no es necesario lavarlos todas las semanas, ni siquiera una vez al mes.

De acuerdo a un artículo de la revista Real Simple, especialista en cuidado de ropa, algunas prendas se deben lavar tras un solo uso, como la ropa interior y la deportiva, pero con los jeans esta frecuencia cambia, ya que depende de cuánto los use y en que contextos.

Expertos aseguran que no es necesario lavar a diario los jeans. | Foto: Getty Images

Los especialistas recomiendan lavarlos después de unos 10 usos o cuando ya tengan un olor desagradable. Mientras tanto, esta prenda se puede mantener limpia y fresca con un ambientador de telas, así lo sugirió Gwen Whiting, confundadora de The Laundress, para el medio citado anteriormente.

“La mezclilla es una tela gruesa (a diferencia de una camiseta promedio), por lo que puede salirse con la suya con más usos entre lavados. Recomendamos lavar después de unos 10 usos, o siempre que los jeans huelan rancios o desagradables. Entre lavados, elimine los olores y agregue un aroma a ropa limpia a los jeans con un ambientador de telas”, dice Gwen Whiting.

Por otra parte, Lana Blanc, estilista de moda, aseguró que la mejor opción para conservar el buen estado de los jeans es lavarlos cuando empiecen a oler mal. “Si quieres conservar la apariencia de la mezclilla, solo deberías lavarla cuando empiece a oler mal”.

De acuerdo con los especialistas, los microbios presentes en la mezclilla tras el uso de la prenda, como células de la piel o aceites naturales, son inofensivos, lo que hace que no sea necesario lavarlos a diario o de manera frecuente.

Una bloguera recomendó guardar el jean en la nevera para eliminar malos olores | Foto: Getty Images

Truco de la lavadora

Por otra parte, Gladys K. Connelly, una exlimpiadora profesional y bloguera experta en organización del hogar y cuidado de la ropa, recomendó extender el tiempo entre lavados hasta por seis semanas.