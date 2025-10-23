Cómo limpiar el inodoro y juntas del baño correctamente: trucos efectivos para mantener este espacio reluciente y sin esfuerzo

Los baños son espacios especialmente propensos a la acumulación de bacterias, gérmenes y hongos debido a la humedad constante y el contacto con sustancias orgánicas. Por esta razón, mantenerlos limpios no es solo una cuestión estética, sino una medida esencial para reducir el riesgo de enfermedades causadas por estos microorganismos.

Teniendo en cuenta la importancia de la limpieza adecuada de este espacio, la Agencia de Limpieza Fuller P.V. Nogal compartió con SEMANA una serie de recomendaciones clave para garantizar que el proceso se realice de manera correcta y sin mayor esfuerzo.

La forma correcta de limpiar el inodoro y eliminar de raíz el sarro

Limpiar el inodoro con frecuencia es esencial para evitar la acumulación de bacterias, moho y malos olores. Para ello, el proceso debe comenzar con agua y jabón, aplicando la mezcla en todas las superficies del sanitario.

Luego, con un cepillo de limpieza de baños (conocido tradicionalmente como churrusco), se debe frotar el interior y los bordes del inodoro. A continuación, es recomendable aplicar productos especializados para la eliminación de sarro, diseñados para remover residuos adheridos y desinfectar a fondo.

Para la limpieza del inodoro es fundamental usar productos especializados. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo limpiar de manera efectiva las juntas del baño?

Las juntas entre los azulejos suelen oscurecerse o llenarse de moho debido a su carácter poroso y la humedad constante del baño.

Para mantenerlas impecables, la Agencia Fuller P.V. Nogal aconseja frotar las líneas de unión “con una esponja y un cepillo de fibras duras”, utilizando productos para lograr la limpieza profunda en estos espacios.

Durante el proceso, es importante usar tapabocas y guantes para proteger la piel y las vías respiratorias de los componentes químicos presentes en los productos.

Limpieza de juntas sucias y mohosas en el baño con esponja | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿La sal funciona para limpiar el baño?

De acuerdo con la Agencia de Limpieza Fuller P.V. Nogal, “es un mito que la sal pueda tener algún agente limpiador o desinfectante”, por lo que insiste en el uso de productos especiales para lograr una limpieza profunda.

Los errores más comunes que suelen cometerse a la hora de lavar el baño

Entre los fallos más frecuentes, destacan los siguientes:

Mezclar productos como ácidos e hipoclorito, combinación que puede llegar a generar gases tóxicos que afectan la salud humana.

Utilizar ingredientes caseros como sal, limón o bicarbonato, que no eliminan microorganismos ni residuos difíciles.

No realizar el proceso de limpieza con frecuencia, lo que permite la acumulación de suciedad y bacterias.