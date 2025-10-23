Suscribirse

Cómo

Cómo limpiar el inodoro y juntas del baño correctamente: trucos efectivos para mantener este espacio reluciente y sin esfuerzo

La Agencia de Limpieza Fuller P.V. Nogal compartió con SEMANA algunas recomendaciones clave para mantener el baño impecable y libre de bacterias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cómo
23 de octubre de 2025, 1:21 p. m.
Limpieza del baño
Una mujer limpia el inodoro de un baño con un cepillo para fregar. | Foto: Getty Images

Los baños son espacios especialmente propensos a la acumulación de bacterias, gérmenes y hongos debido a la humedad constante y el contacto con sustancias orgánicas. Por esta razón, mantenerlos limpios no es solo una cuestión estética, sino una medida esencial para reducir el riesgo de enfermedades causadas por estos microorganismos.

Teniendo en cuenta la importancia de la limpieza adecuada de este espacio, la Agencia de Limpieza Fuller P.V. Nogal compartió con SEMANA una serie de recomendaciones clave para garantizar que el proceso se realice de manera correcta y sin mayor esfuerzo.

Contexto: Estas son las plantas que recomienda tener el Feng Shui para atraer abundancia y prosperidad, explica experta en SEMANA

La forma correcta de limpiar el inodoro y eliminar de raíz el sarro

Limpiar el inodoro con frecuencia es esencial para evitar la acumulación de bacterias, moho y malos olores. Para ello, el proceso debe comenzar con agua y jabón, aplicando la mezcla en todas las superficies del sanitario.

Luego, con un cepillo de limpieza de baños (conocido tradicionalmente como churrusco), se debe frotar el interior y los bordes del inodoro. A continuación, es recomendable aplicar productos especializados para la eliminación de sarro, diseñados para remover residuos adheridos y desinfectar a fondo.

Limpiando el baño
Para la limpieza del inodoro es fundamental usar productos especializados. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo limpiar de manera efectiva las juntas del baño?

Las juntas entre los azulejos suelen oscurecerse o llenarse de moho debido a su carácter poroso y la humedad constante del baño.

Para mantenerlas impecables, la Agencia Fuller P.V. Nogal aconseja frotar las líneas de unión “con una esponja y un cepillo de fibras duras”, utilizando productos para lograr la limpieza profunda en estos espacios.

Durante el proceso, es importante usar tapabocas y guantes para proteger la piel y las vías respiratorias de los componentes químicos presentes en los productos.

Limpieza
Limpieza de juntas sucias y mohosas en el baño con esponja | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿La sal funciona para limpiar el baño?

De acuerdo con la Agencia de Limpieza Fuller P.V. Nogal, “es un mito que la sal pueda tener algún agente limpiador o desinfectante”, por lo que insiste en el uso de productos especiales para lograr una limpieza profunda.

Contexto: Fertilizante natural con residuos cotidianos; ideal para el cuidado de las plantas

Los errores más comunes que suelen cometerse a la hora de lavar el baño

Entre los fallos más frecuentes, destacan los siguientes:

  • Mezclar productos como ácidos e hipoclorito, combinación que puede llegar a generar gases tóxicos que afectan la salud humana.
  • Utilizar ingredientes caseros como sal, limón o bicarbonato, que no eliminan microorganismos ni residuos difíciles.
  • No realizar el proceso de limpieza con frecuencia, lo que permite la acumulación de suciedad y bacterias.

Recuerde que limpiar el inodoro y las juntas del baño no debe ser un acto esporádico ni improvisado, ya que únicamente con la frecuencia y productos adecuados, así como la técnica correcta, es posible mantener este espacio reluciente y sin necesidad de hacer mucho esfuerzo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Concepto sobre extradición de alias Araña demuestra que la Segunda Marquetalia perdió toda finalidad política

2. Este es el río donde hay toneladas de oro; le pertenece todo a un solo país

3. Cabecilla del Tren de Aragua podrá ser extraditado a Chile tras concepto de la Corte Suprema

4. Los motivos por los que Efraín Cepeda dice que la constituyente es un “cuento chino”

5. Congresista petrista ve “fuerte” a Abelardo de la Espriella en las presidenciales: envió duro mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Limpiezabañotrucos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.