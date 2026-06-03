El truco casero para destapar los orificios de la ducha en pocos minutos y recuperar la presión del agua

El baño es uno de los espacios más importantes del hogar, ya que está destinado al cuidado personal y cumple funciones esenciales relacionadas con la salud, el bienestar y la comodidad. Además de ser un lugar para la higiene diaria, también representa un ambiente de privacidad y tranquilidad.

Sin averías ni malos olores: esta es la frecuencia ideal para limpiar la lavadora y que dure más tiempo

Se trata de una de las áreas más utilizadas del hogar. Desde las primeras horas del día hasta antes de dormir, las personas recurren constantemente a este espacio para realizar actividades cotidianas como bañarse, cepillarse los dientes o simplemente relajarse durante unos minutos.

Por esta razón, mantener el baño limpio es fundamental para evitar la acumulación de bacterias y suciedad que pueden afectar la salud. Esto no solo aplica para el inodoro, el lavamanos o el piso, sino también para la ducha y sus accesorios. Con el paso del tiempo, es común que los microorificios del cabezal se obstruyan por el polvo, el sarro y los residuos minerales del agua, disminuyendo poco a poco la presión del agua.

Ante esta situación, expertos de Homecenter recomiendan realizar una limpieza profunda al menos una vez por semana, prestando atención a cada rincón para conservar el espacio impecable y libre de humedad.

La limpieza no solo debe enfocarse en el inodoro o el lavamanos, sino también en la ducha y sus accesorios. Foto: Getty Images

Entre las principales sugerencias está limpiar cuidadosamente los azulejos y las juntas, zonas donde suelen acumularse residuos difíciles de remover. Para ello, se aconseja utilizar productos especializados para baños y pisos que permitan desinfectar y eliminar manchas de manera efectiva.

También es importante mantener limpios los vidrios de la ducha para evitar marcas de agua y restos de jabón.

Ahora bien, existe un truco casero muy sencillo para mantener el cabezal de la ducha en buen estado y eliminar el sarro acumulado. El primer paso consiste en llenar una bolsa con partes iguales de vinagre blanco y agua tibia. Luego, debe colocarla alrededor del cabezal, asegurándose de que quede completamente cubierto por la mezcla.

Mantener este espacio limpio ayuda a prevenir bacterias, humedad y acumulación de suciedad. Foto: Getty Images

Después, fije la bolsa con una banda elástica o un precinto para evitar que se deslice. Deje actuar la solución entre 30 y 60 minutos, tiempo suficiente para que el vinagre afloje la suciedad adherida en los orificios.

Una vez transcurrido el tiempo, retire la bolsa y frote suavemente la superficie con un cepillo para eliminar los restos de sarro. Posteriormente, abra el agua caliente durante algunos segundos para expulsar las partículas acumuladas en el interior. Finalmente, seque el cabezal con un paño suave para devolverle el brillo y prevenir nuevas marcas de agua.