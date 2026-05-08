¿Los gatos se deben bañar o se limpian solos? Expertos indican cuándo sí es necesario hacerlo

Los gatos se han ganado la fama de ser extremadamente limpios, lo cual no es casualidad, pues para nadie es un secreto que pasan varias horas del día acicalándose, usando su lengua para eliminar la suciedad de su cuerpo y mantener su pelaje en perfecto estado.

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Además, este comportamiento ayuda a distribuir aceites naturales sobre su piel, lo que lo protege y lo conserva saludable. Si se bañan constantemente, se pueden alterar esos aceites naturales y causar resequedad, irritación o estrés, ya que muchos gatos no toleran bien el agua.

El portal Experto Animal indica que, en la mayoría de los casos, su proceso de acicalamiento, complementado con cepillados frecuentes, es suficiente para que los michis luzcan sanos y perfectos, por lo que el baño no se hace necesario en estas mascotas.

Normalmente, los gatos no requieren que los bañen. Foto: Getty Images

¿Cuándo se deben bañar los michis?

Sin embargo, hay algunas situaciones en las que cumplir con este proceso se vuelve imprescindible, por ejemplo, cuando tienen suciedad excesiva, sustancias tóxicas en el pelaje o alguna condición médica indicada por un veterinario.

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La mencionada fuente indica que algunos cuidadores consideran que si el gato tiene pulgas, se debe bañar, pero la realidad es que hoy existen en el mercado diversidad de desparasitantes que hacen efecto en cuestión de horas y pueden ahorrar el baño, como es el caso de algunas pastillas. Gracias a estos productos, ese proceso de limpieza puede dejarse solo para casos concretos en los que no pueda usarse este tipo de productos.

Hay casos en los que estos animales requieren baño por ciertas enfermedades de la piel y es posible que los veterinarios ordenen aplicar, cada cierto tiempo, un champú específico.

Los gatos requieren baño solo en algunas situaciones específicas. Foto: Getty Images

De igual forma, se hace necesario por afecciones digestivas que causan diarrea o también cuando las mascotas sufren de incontinencia, pues en estos casos sí requieren de la ayuda humana para mantenerse limpios.

Una razón más para que estas mascotas deban bañarse es porque se han untado o manchado con sustancias como productos de limpieza, químicos, pinturas o grasas. Este tipo de suciedad no la puede retirar el gato con su acicalado; de hecho, se debe evitar que se lama y trague estas sustancias, ya que podría intoxicarse.

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Así las cosas y teniendo en cuenta que los peludos felinos no necesitan ayuda para asearse, bañarlo suele ser innecesario, según el portal Zooplus de España. Sin embargo, tampoco hay ninguna norma que diga que no se pueda hacer, pero la recomendación es que estos baños se den en las situaciones o momentos en que sea estrictamente necesario.