Mes de la Madre: Bogotá realiza nuevas jornadas de adopción de mascotas durante este mes de mayo

Con el propósito de brindarles un hogar a cientos de animales que hoy no lo tienen y están listos para dar amor incondicional a muchas familias, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realiza tres nuevas jornadas de adopción de perros y gatos durante este mes de mayo, promoviendo el cuidado y la protección de los animales de compañía.

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Estas actividades hacen parte de la campaña distrital “Adoptar es amar sin condiciones”, que busca fomentar la tenencia responsable de animales que actualmente se encuentran bajo protección en la Unidad de Cuidado Animal.

De acuerdo con la información oficial, en esta ocasión, las protagonistas serán Medusa, Toñita y Neila, tres perritas que enfrentaron la maternidad en condiciones difíciles, cuidando a sus cachorros hasta ponerlos a salvo. Hoy, ellas esperan una familia que les ofrezca la estabilidad, amor y cariño que merecen.

En Bogotá se realizarán tres jornadas de adopción de perros y gatos durante el mes de mayo. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal/API.

Según el mencionado instituto, estas jornadas de adopción se realizan como un acto de compromiso que contribuye a consolidar a Bogotá como un territorio interespecie y aclara que todos los animales entregados en adopción cuentan con valoración médico-veterinaria y atención básica, garantizando su bienestar y facilitando su integración a nuevos hogares que protejan a estos peluditos durante el resto de su vida.

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Estas son las fechas y lugares para las jornadas de adopción en mayo de 2026:

9 de mayo. Unidad de Cuidado Animal, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde.

Unidad de Cuidado Animal, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. 16 de mayo . Theatron de Película, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

. Theatron de Película, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. 30 de mayo. Centro Comercial Plaza Central, en el horario de 11 de la mañana a 4:30 de la tarde.

En Bogotá, decenas de animales esperan por un hogar que los adopte. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images

Para las personas o familias interesadas y con el propósito de facilitar el proceso, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dispone de distintos canales de atención: vía WhatsApp al 305 837 4465, atención presencial en la Unidad de Cuidado Animal de martes a domingo y festivos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, además de la sección de adopciones en su página web oficial.

Para las autoridades del distrito, estas jornadas no solo promueven la adopción responsable, sino que también visibilizan historias de resiliencia y segundas oportunidades para seres indefensos que solo buscan amor y familias que los protejan y los cuiden por el resto de sus vidas.