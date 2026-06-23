La conmovedora historia de Mosly, el perro antiexplosivos que sobrevivió a importantes misiones y murió por un rayo

Mosly pasó años enfrentando algunos de los riesgos más peligrosos que existen para un perro de trabajo, pues recorrió zonas complejas, participó en misiones de alto riesgo y ayudó a detectar explosivos que podían poner en riesgo la vida de decenas de personas.

Denuncian que perro fue pintado como tigre durante las elecciones presidenciales en Barranquilla

Sin embargo, después de superar varios desafíos durante su servicio, su historia tuvo un desenlace inesperado, ya que falleció luego de ser alcanzado por un rayo.

La historia de este perro antiexplosivos ha causado tristeza entre varios integrantes del Ejército y ciudadanos que conocieron por mucho tiempo su trayectoria.

Mosly era reconocido por su disciplina, capacidad de trabajo y por el papel que desempeñó en diferentes operaciones destinadas a proteger a las tropas y a la población civil en territorios afectados por la presencia de artefactos explosivos.

Durante varios años, el perro fue entrenado para detectar sustancias explosivas ocultas en caminos, campamentos y otras zonas consideradas de riesgo.

Gracias a su agudo sentido del olfato, participó en procedimientos que permitieron identificar amenazas antes de que causaran tragedias.

Quienes compartieron con él aseguran que el perro se convirtió en mucho más que un integrante de una unidad especializada. Para sus guías y compañeros era un aliado inseparable que acompañaba largas jornadas de trabajo en condiciones difíciles y que siempre estaba dispuesto a cumplir su misión.

Luego de finalizar su etapa operativa, Mosly se encontraba en un período más tranquilo de su vida. Sin embargo, un fenómeno natural terminó arrebatándole la vida de manera repentina.

Según se conoció, el perro murió luego de que una descarga eléctrica provocada por un rayo impactara el lugar donde se encontraba durante una tormenta.

La noticia causó conmoción entre quienes siguieron de cerca su carrera. Muchos destacaron la ironía de que un animal que logró salir ileso de escenarios marcados por el peligro constante terminara falleciendo por un hecho imposible de prever.

El caso también volvió a abrir las puertas a la conversación de el papel que desempeñan los perros antiexplosivos en Colombia.

Veterinarios coinciden: dejar que los perros huelan todo en el parque ayuda a reducir sus niveles de estrés

Estos animales reciben entrenamiento especializado para detectar amenazas y, en varias ocasiones, contribuyen a salvar vidas en medio de operaciones complejas.

Aunque Mosly ya no está, su historia sigue siendo recordada como un ejemplo de servicio y valentía. Su legado permanece en quienes trabajaron a su lado y reconocen el aporte de estos héroes de cuatro patas, cuya labor suele pasar desapercibida, pero resulta muy importante para la seguridad de muchas comunidades y de los uniformados que protegen el país.