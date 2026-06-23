Bogotá podría tener la primera carrera por los derechos de los animales: así funcionaría

La defensa de los animales podría sumar pronto un nuevo escenario en Bogotá. Un proyecto que busca crear la primera Carrera de Observación por los derechos de los animales en la capital dio un paso importante luego de recibir la aprobación de la Junta Administradora Local (JAL) de Kennedy y quedar a la espera de la sanción del alcalde para convertirse en realidad.

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La iniciativa pretende reunir a ciudadanos, organizaciones animalistas y entidades públicas en una jornada que combine actividad física, educación y promoción del bienestar animal.

De concretarse, la estrategia se convertiría en una de las primeras de este tipo en la ciudad enfocada específicamente en la protección de perros y gatos de compañía.

Según el proyecto aprobado, la carrera no será una competencia tradicional. La actividad estará basada en estaciones temáticas y retos pedagógicos diseñados para sensibilizar a los participantes sobre temas como la adopción responsable, la tenencia adecuada de mascotas, la prevención del maltrato animal y la participación ciudadana.

Personas corriendo Foto: Esteban Vega La-Rotta

Uno de los puntos que más llama la atención es que las personas podrán participar acompañadas de sus animales o asistir sin ellos. Eso sí, quienes decidan llevar a sus mascotas deberán cumplir con los requisitos sanitarios y de seguridad que sean establecidos por la organización.

Además del recorrido, la propuesta contempla que se hagan otro tipo de actividades enfocadas también en el bienestar animal. Entre ellas están las jornadas de adopción responsable, espacios educativos sobre el cuidado de los animales, orientación veterinaria preventiva y acompañamiento para el registro de mascotas en las plataformas distritales.

Perros, entrenamiento, persona corriendo Foto: Getty Images

El proyecto también busca fortalecer las redes de apoyo animalistas mediante la recolección voluntaria de alimentos para perros y gatos.

Estas donaciones serían entregadas luego a organizaciones de protección animal de la localidad bajo mecanismos que garanticen transparencia en el proceso.

Para que esta estrategia logre concretarse, la Alcaldía Local de Kennedy podría trabajar de manera articulada con entidades distritales, fundaciones, juntas de acción comunal y colectivos ciudadanos dedicados a la defensa de los animales.

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La propuesta incluye además la creación de un comité promotor encargado de acompañar la organización y fomentar la participación comunitaria. Este estaría conformado por representantes de organizaciones animalistas, expertos en bienestar animal, jóvenes y miembros de la JAL.

Mientras se espera la decisión final de la Alcaldía, la iniciativa causa bastante interés entre quienes consideran que el deporte también puede convertirse en una herramienta para promover el respeto, la protección y los derechos de los animales en Bogotá.