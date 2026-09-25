Palmira se prepara para vivir una nueva fiesta deportiva con sentido social. Este domingo 27 de septiembre, las calles de la ciudad serán escenario de la edición número 12 de la Media Maratón Internacional Ciudad de Palmira, una competencia que reunirá a atletas nacionales e internacionales y que este año tendrá como bandera la solidaridad.

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Bajo el lema “La solidaridad nos mueve”, la carrera busca trascender el ámbito deportivo y convertir la participación ciudadana en una oportunidad para ayudar a personas y familias que requieren apoyo.

La jornada contará con tres distancias: 3, 10 y 21 kilómetros. Los recorridos tendrán como punto de salida y llegada el Parque Bolívar, ubicado en el centro de Palmira.

De acuerdo con la programación, la categoría de 3K, dirigida especialmente a niños y adultos mayores, comenzará a las 7:15 de la mañana, mientras que las pruebas de 10K y 21K tendrán su salida a las 7:30 a. m.

Uno de los principales componentes de esta edición será su mecanismo de inscripción. La participación será completamente gratuita y los corredores podrán obtener su cupo mediante la donación de alimentos no perecederos, ropa en buen estado o elementos de aseo.

Las ayudas recolectadas serán destinadas a personas y familias que necesitan acompañamiento, con el propósito de que cada inscripción se traduzca en un aporte concreto para quienes atraviesan dificultades.

La iniciativa busca involucrar a deportistas, familias, aficionados y ciudadanos en una jornada que combina actividad física, integración comunitaria y apoyo social.

La Media Maratón Internacional Ciudad de Palmira se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más representativos del municipio y como una plataforma para proyectar a la ciudad ante participantes nacionales e internacionales.

En ediciones anteriores, la competencia ha congregado a más de 20.000 participantes, convirtiendo las calles de Palmira en espacios de encuentro ciudadano y promoción del territorio.

Para Asointermedias, la realización de este tipo de encuentros demuestra la capacidad de las ciudades intermedias para organizar eventos de alcance nacional e internacional y convocar a diferentes sectores alrededor del deporte y la identidad territorial.

Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias, destacó que la carrera representa una oportunidad para mostrar el potencial de Palmira y generar beneficios para sus comunidades.

“Las ciudades intermedias tienen la capacidad de organizar y ser escenario de eventos de talla internacional que trascienden lo deportivo y generan valor para toda la comunidad. La Media Maratón Internacional Ciudad de Palmira es un ejemplo de ello: proyecta a la ciudad, dinamiza su territorio y demuestra que el deporte también puede convertirse en una herramienta para movilizar solidaridad”, afirmó Ospina.

La organización extendió una invitación a deportistas, aficionados, familias y habitantes de Palmira y municipios vecinos para que se sumen a la jornada de este domingo, participen en las diferentes distancias y contribuyan con las donaciones.

Las inscripciones y los detalles logísticos de la Media Maratón Internacional Ciudad de Palmira 2026 están disponibles a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Palmira.