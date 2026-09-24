¿Es necesaria la demolición de SanAndresito del Sur en Cali? Este es el estado real de la edificación

En medio de las dudas que persisten sobre el futuro de varias edificaciones afectadas por el terremoto en Cali, uno de los casos que ha generado mayor preocupación es el de San Andresito del Sur. Sin embargo, según Milton Castrillón, asesor de la Alcaldía de Cali y gerente de la reconstrucción, la estructura no está contemplada para demolición.

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“SanAndresito del Sur no hay que demolerlo. Valga esta oportunidad para que la opinión pública lo sepa. SanAndresito está bien”, aseguró Castrillón durante una entrevista.

El funcionario explicó que los principales daños identificados están relacionados con elementos de mampostería y con una de las zonas de circulación del edificio, particularmente las escaleras utilizadas como salida de emergencia.

“Simplemente hay una mampostería bastante destruida. Hay una destrucción en la salida de emergencia de sus gradas. No sostiene los pesos”, detalló.

La solución planteada por los equipos encargados de la reconstrucción es reforzar las escaleras y avanzar por etapas en la recuperación del inmueble. Según Castrillón, la primera fase podría estar lista en aproximadamente 60 días.

“Hay que reforzar esas gradas. Creemos que en 60 días está terminada la primera etapa, la primera fase de San Andresito, que son los dos o tres primeros pisos”, explicó.

El objetivo es que, una vez terminada esa primera intervención, los comerciantes puedan regresar progresivamente a sus locales y los compradores puedan ingresar nuevamente al centro comercial.

En la zona, hay una hilera de vendedores de diferentes productos y servicios que usualmente se encuentran en el centro comercial. Foto: Mario Lozada / El País

Castrillón señaló que la expectativa de la Administración es que los primeros pisos puedan comenzar a funcionar después de la intervención y que, hacia mediados de noviembre, se alcance una reactivación completa del establecimiento.

“Con esto pueden ingresar ya los clientes y los comerciantes a vender sus productos para que después del 15 de noviembre más o menos tengamos reactivación completa dentro de San Andresito”, afirmó.

El caso de SanAndresito del Sur forma parte de un problema más amplio que dejó el terremoto en la actividad comercial de Cali. Otros establecimientos y edificaciones que combinan viviendas con locales comerciales también resultaron afectados y deberán ser intervenidos.

Entre ellos, Castrillón mencionó Palmetto y los edificios Amalfi y Sorrento, donde funcionan establecimientos comerciales en sus primeros niveles.

La afectación económica también ha obligado a la Administración a buscar alternativas para los comerciantes. En el caso específico de San Andresito del Sur, los vendedores fueron trasladados temporalmente a los almacenes de la antigua 14.

“Lo acabamos de reubicar a los comerciantes en los almacenes de la Antigua 14. ¿Cuántos? 150”, explicó.

En la zona, hay una hilera de vendedores de diferentes productos y servicios que usualmente se encuentran en el centro comercial. Foto: Mario Lozada / El País

Para Castrillón, la recuperación de estos establecimientos no solamente tiene que ver con reparar paredes, escaleras o estructuras, sino con permitir que cientos de personas puedan volver a generar ingresos.

El funcionario ha insistido en que la reactivación económica constituye una de las prioridades de la etapa posterior a la emergencia, debido a que muchos comerciantes perdieron sus espacios de trabajo y, con ellos, su principal fuente de ingresos.

En ese contexto, la situación de SanAndresito del Sur representa uno de los procesos de recuperación que la Alcaldía busca acelerar, con una intervención por fases que permita garantizar las condiciones de seguridad antes del regreso de comerciantes y compradores.