Congresista Óscar Benavides aplaza por segunda vez su declaración ante la Corte Suprema de Justicia

Óscar Benavides, representante a la Cámara por la curul afro, aún no ha declarado en la Corte Suprema por las supuestas irregularidades detrás de las donaciones que habría pedido a su cuenta personal para los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Chocó.

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El político solicitó por segunda vez el aplazamiento de esa diligencia y la Sala de Instrucción tuvo que reprogramar su testimonio para el 22 de septiembre. A Benavides, conocido por sus polémicas en redes sociales, se le investiga por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. En la denuncia en su contra se lee que las cuentas de Nequi y Bancolombia publicitadas para recibir las donaciones estarían a nombre de un líder político de Chocó cercano a Benavides.