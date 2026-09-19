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Congresista Óscar Benavides aplaza por segunda vez su declaración ante la Corte Suprema de Justicia

El caso que rodea a Óscar Benavides volvió a aplazar una diligencia clave mientras avanzan las investigaciones por las donaciones para los damnificados.

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Redacción Confidenciales
19 de septiembre de 2026 a las 2:11 a. m.
Representante a la Cámara, Óscar Benavides.
Representante a la Cámara, Óscar Benavides. Foto: Anadolu via Getty Images

Óscar Benavides, representante a la Cámara por la curul afro, aún no ha declarado en la Corte Suprema por las supuestas irregularidades detrás de las donaciones que habría pedido a su cuenta personal para los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Chocó.

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El político solicitó por segunda vez el aplazamiento de esa diligencia y la Sala de Instrucción tuvo que reprogramar su testimonio para el 22 de septiembre. A Benavides, conocido por sus polémicas en redes sociales, se le investiga por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. En la denuncia en su contra se lee que las cuentas de Nequi y Bancolombia publicitadas para recibir las donaciones estarían a nombre de un líder político de Chocó cercano a Benavides.