La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali desmintió la información que circula en redes sociales sobre un supuesto ‘gran terremoto’ y que atribuye esa advertencia a organismos oficiales.

Además, aclaró que no existe ningún aviso oficial que permita anticipar un terremoto.

El llamado de las autoridades es a no compartir cadenas sin verificar y consultar únicamente fuentes oficiales.

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No existe una alerta oficial de un gran terremoto

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali salió al paso de los mensajes que anuncian un supuesto terremoto de gran magnitud en Colombia y que presentan la información como una alerta de organismos oficiales.

La entidad recordó que los sismos no pueden predecirse, por lo que no es posible establecer de antemano la fecha, la hora, el lugar o la magnitud de un próximo terremoto.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) también ha reiterado recientemente que este tipo de predicciones carece de respaldo científico.

El desmentido ocurre después de varias semanas de actividad sísmica en el Chocó, una situación que ha mantenido la atención de habitantes de Cali y de otras zonas del país debido a que algunos de estos movimientos han sido perceptibles.

Autoridades aclararon que el llamado ‘gran terremoto’ anunciado en redes no corresponde a una alerta oficial y explicaron el fenómeno del enjambre sísmico. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿El enjambre significa que viene un terremoto más grande?

No. El SGC es enfático en que la existencia de un enjambre sísmico no permite predecir si ocurrirá otro sismo, cuándo sucedería o qué magnitud tendría.

La entidad también señala que un enjambre no significa, por sí solo, que la actividad esté evolucionando hacia un terremoto de mayor magnitud.

Este tipo de actividad puede mantenerse durante días, semanas o incluso meses, disminuir o desaparecer.

La actividad sísmica no se detuvo después del corte reportado por el SGC el 31 de agosto.

Posteriormente, la entidad informó sobre nuevos movimientos en Istmina, entre ellos varios de magnitud superior a 4,0 registrados el 14 de septiembre y otros ocurridos el 18 de septiembre.

Este sábado 19 de septiembre, además, se reportó un nuevo sismo de magnitud 4,6 y 39 kilómetros de profundidad en Istmina.

La entidad mantiene el monitoreo permanente de la zona y asegura que cualquier novedad relevante será comunicada por sus canales oficiales.

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¿Qué es un enjambre sísmico y por qué se presenta en varias zonas del Chocó?

El enjambre sísmico es un conjunto de varios sismos que se presentan en una misma zona durante un periodo determinado, sin que necesariamente haya un movimiento principal que domine la secuencia.

A diferencia de las réplicas, cuya frecuencia suele disminuir después de un terremoto fuerte, los sismos de un enjambre pueden variar en magnitud y frecuencia.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), después del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, se identificaron dos comportamientos.

Cerca de San José del Palmar se han registrado movimientos entre 70 y 105 kilómetros de profundidad.

En cambio, en zonas como Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan se registra una actividad más superficial, entre 30 y 60 kilómetros de profundidad, con características compatibles con un enjambre sísmico.