“La ofensiva no se detiene”: Abelardo De La Espriella reporta capturas e incautaciones en tres regiones y advierte a criminales

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció uno de los más recientes operativos realizados por parte de la Fuerza Pública que se llevó a cabo en múltiples regiones del país.

Presidente Abelardo De La Espriella lanzó contundente advertencia al Clan del Golfo

Desde su llegada al cargo el pasado 7 de agosto de 2026, el jefe de Estado ha estado realizando múltiples operaciones con el objetivo de atacar las estructuras, armamento, finanzas y economías ilícitas a posesión de organizaciones y bandas criminales.

Presidente Abelardo De La Espriella lanzó delicada alerta. Foto: Presidencia

Durante una de sus más recientes alocuciones presidenciales, De La Espriella había informado sobre el fin de las mesas de paz con varias de estas estructuras delictuales, al afirmar que no existe una voluntad real y verificable de paz en el país, denominando esto como “farsas”.

“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad. Se acabaron las mesas sin resultados y los beneficios, sin que haya contraprestaciones reales”, comentó el presidente en su alocución.

Los más recientes operativos por parte de la Fuerza Pública

El presidente De La Espriella compartió los resultados de las operaciones que fueron realizadas en distintas regiones del país.

La primera de ellas se presentó en el municipio de San José del Guaviare, en donde la Armada Nacional logró la inmovilización de una embarcación, lo que derivó en la incautación de 975 kilos de cocaína y la captura de dos criminales. Este hecho fue logrado por medio de una coordinación entre el Ejército Nacional y la Policía.

Por otro lado, en el municipio de Dosquebradas, las autoridades lograron la captura de alias “Cuba”, quien es el cabecilla y jefe de los sicarios conocidos como “La Cordillera”, quienes son los responsables de articular el microtráfico, homicidios y extorsiones contra comerciantes y transportadores en Pereira y Dosquebradas.

Finalmente, en El Bagre, Antioquia, el Ejército Nacional mantuvo una confrontación con la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del grupo narcoterrorista Clan del Golfo.

A través de esto, un criminal fue dado de baja, mientras cuatro más fueron capturados; dos de ellos se encuentran heridos. Adicionalmente, se logró la incautación de dos fusiles, un revólver, 607 cartuchos, 14 proveedores, equipos de comunicación y dinero en efectivo.

Ante estos resultados, el presidente Abelardo De La Espriella lanzó una advertencia a aquellas bandas criminales que siguen delinquiendo en el país, afirmando que, sin importar dónde se encuentren, van a ser enfrentados por la justicia.

“Los estamos cazando por aire, tierra y por agua. No tendrán escondite ni descanso: los voy a acabar”, exclamó.