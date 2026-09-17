“No habrá canje”: Abelardo De La Espriella fue categórico con el ELN, que confirmó que tiene secuestrados a tres policías

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una fuerte advertencia a la guerrilla del ELN, por mantener uniformados de la Fuerza Pública en su poder en calidad de secuestrados.

En el mensaje el jefe de Estado indicó: “El ELN confirmó que mantiene secuestrados al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra DIJIN, y a la ciudadana Angi Jácome.Y ahora pretende hablar de un posible “canje”. Que les quede claro: NO habrá canje".

“La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación.Desde el 17 de agosto ordené desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables. Esa orden sigue vigente y vamos a intensificar las operaciones.Y se los advierto: cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado”, avanzó en el mensaje De La Espriella.

E indicó: “Emplearemos toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley.No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley.Libérenlos inmediatamente, sanos y salvos, y sin condiciones”.