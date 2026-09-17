Varios funcionarios del Gobierno nacional pasaron por el Congreso de la República para explicar decisiones tomadas por sus carteras.

Ministro Omar Bula dice que la Cancillería “se va a modernizar” para una mayor eficiencia institucional

El canciller Omar Bula estuvo en la Comisión Segunda del Senado, donde reiteró que el Gobierno De La Espriella restablecerá las relaciones con Israel.

“Colombia fortalecerá su relación con Israel para ampliar la cooperación en seguridad e inteligencia”, informó la Cancillería de manera oficial.

Según dijo Bula en el Congreso, esta decisión tiene relación con una necesidad de proteger los intereses nacionales y contrarrestar las amenazas transnacionales que enfrenta el país. El canciller mencionó que muchas de las organizaciones criminales que actúan en Colombia también tienen incidencia en otros países.

“No es un secreto para nadie que estas amenazas están interconectadas”, aseguró el canciller.

Bula recordó que Colombia reconoció a Israel en 1949 y que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1957. Esto cambió en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, quien rompió las relaciones tras criticar las decisiones que tomó Israel en el conflicto de Oriente Medio y defendió a Palestina.

“Esta relación histórica debe ser recuperada e Israel debe volver a ocupar un lugar relevante en términos de su relación estratégica con Colombia”, aseguró Bula.

El canciller dijo que el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países permitirá ampliar la cooperación en inteligencia estratégica y la lucha contra las organizaciones terroristas y los criminales. Asimismo, servirá para adelantar estrategias en ciberseguridad e intercambio de información ilícita.

“Se trata de una política que busca proteger los intereses nacionales en primer lugar. Colombia primero”, mencionó el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores se refirió a la polémica que se generó sobre el reconocimiento de los Altos del Golán a Israel que hizo recientemente el Gobierno colombiano.

El canciller justificó la decisión sobre el reconocimiento de los Altos del Golán a Israel. Foto: Cancillería

Según mencionó, tomó esa posición porque en algunas zonas de este territorio habría presencia de grupos armados ilegales, entre ellos Hezbolá, por lo que considera que se trata de una amenaza a la soberanía y seguridad de Israel, y a otras partes del mundo donde tiene presencia la organización armada.

“Para dar solo un ejemplo, de Hezbolá, ha formado parte del dispositivo regional respaldado por Irán y ha constituido una amenaza directa permanente a los habitantes del norte de Israel”, explicó el canciller.

El ministro dijo que ese tipo de organización se caracteriza por tener una incidencia transnacional. Asimismo, mencionó que Estados Unidos ha documentado que hay redes de apoyo y financiación de estos grupos en el hemisferio occidental.

Bula dijo que en su caso particular tiene información, e incluso ha escrito libros sobre el tema, sobre la presencia de esos grupos armados transnacionales en regiones más allá del Medio Oriente desde hace más de una década.