Colombia restablece la exención de visa con Israel tras reparar las relaciones diplomáticas

Colombia e Israel dieron un nuevo paso en el proceso de recomposición de sus relaciones bilaterales con el restablecimiento de la exención recíproca de visa para ciudadanos de ambos países que ingresen a sus territorios con fines turísticos.

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Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, y Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Foto: X Gideon Sa’ar

La medida, oficializada mediante la Resolución 12189 de 2026, permitirá que los colombianos viajen a Israel sin tramitar previamente una visa, siempre que cuenten con un pasaporte vigente. La permanencia autorizada será de hasta 90 días dentro de un periodo de 12 meses, de acuerdo con los procedimientos migratorios establecidos por cada país.

La decisión representa uno de los resultados concretos del proceso de acercamiento entre Bogotá y Jerusalén, luego de que Colombia resolviera, el pasado 11 de agosto, restablecer y fortalecer sus relaciones diplomáticas con Israel, con el objetivo de recuperar los vínculos que habían sufrido un deterioro durante la administración anterior.

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Reunión de delegaciones de Colombia e Israel. Foto: Tomado de la cuenta de X de José Manuel Restrepo.

El camino para recuperar la exención comenzó pocos días después. El 16 de agosto, la División Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel planteó al Gobierno colombiano restablecer plenamente el beneficio para los titulares de pasaportes ordinarios que viajaran por turismo, bajo las condiciones que estaban vigentes antes del 12 de mayo de 2025.

Tres días después, el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional de Colombia manifestó su conformidad con la propuesta.

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Visita Israel Foto: Cancillería

Para la Cancillería, la decisión facilitará el desplazamiento de ciudadanos de ambas naciones y puede impulsar el turismo y los intercambios entre sus sociedades.

El Gobierno también considera que la eliminación del requisito de visa abre posibilidades para ampliar la cooperación bilateral y desarrollar una agenda conjunta en diferentes áreas de interés.

Israel Colombia Foto: Cancillería

El restablecimiento del beneficio migratorio ocurre, además, en medio de una nueva etapa diplomática entre Colombia e Israel, marcada por el propósito declarado de recuperar los canales de diálogo y profundizar la cooperación entre ambos Estados.

La Cancillería señaló que esta decisión busca facilitar los intercambios y generar nuevas oportunidades de relacionamiento internacional para los ciudadanos de los dos países.