Alfredo Saade contó lo que vio hacer a Juliana Guerrero donde Armando Benedetti y en la Casa de Nariño: “Corrupta vulgar”

Alfredo Saade, quien fue jefe de gabinete durante la presidencia de Gustavo Petro, habló sobre Juliana Guerrero, quien fue condenada por la falsificación de títulos en la Fundación San José con el objetivo de ocupar un viceministerio.

Juliana Guerrero reaparece con rosario en mano: “Volveré y será hermoso… me verán en la calle”

A través de su cuenta de X, el pastor sorprendió al contar lo que vio hacer a la joven al menos en dos oportunidades durante el anterior gobierno.

“Hoy aparece como un angelito, pero yo que la vi dos veces, una donde Benedetti y otra en Palacio, gritaba vulgaridades e insultaba por teléfono a todo con quien hablaba para agilizar sus fechorías”, aseguró.

En la publicación, Saade sostuvo que la joven no era ninguna líder estudiantil y la calificó como una “corrupta vulgar que pisoteaba porque le dieron poder”.

La joven tendrá inhabilidad por dos años y cinco meses para ejercer cargos o funciones públicas. Foto: Instagram

Por lo mismo, le exigió que le cuente al país quién fue la persona que la llevó a la Universidad San José y, según él, cuánto dinero supuestamente se robó en contratos.

El pastor fue enfático al señalar que la corrupción no puede seguir siendo premiada por los jueces, dejando en evidencia que no está de acuerdo con la sentencia que recibió la mujer.

“Esos acuerdos perversos avalados por jueces en su mayoría cooptados por congresistas, tienen que acabarse”, apuntó.

Piden a Gustavo Petro responder por qué protegió a Juliana Guerrero y no a Miguel Uribe Turbay

Asimismo, cuestionó si la Procuraduría jamás preguntó por los contratos y cuál fue el motivo para no hacerlo.

Además, aclaró que él nunca fue cercano a Guerrero, sostuvo que no la conocía y que la primera vez que la vio fue en Palacio y después donde Benedetti.

En esas dos oportunidades, según él, la escuchó “gritando vulgaridades de un calibre muy callejero”.

Todo esto, sumado a las polémicas, llevó a que Saade prohibiera su entrada libre a la Casa de Nariño con el objetivo de que no “siguiera ultrajando a todo el que se encontraba en el camino”.

“Jamás volvió a entrar mientras estuve allí; algunos medios de comunicación le llamaron ‘guerra’, yo le llamo decencia, protección de un proyecto político”, contó.

Por último, el pastor cerró diciendo: “Colombia tiene que cambiar. ¿Quién protege a Juliana? ¿Por qué?“.