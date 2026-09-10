Política

Carolina Restrepo, directora del ICBF, lanza advertencia a contratistas: “No me dejo usar de nadie”

Aseguró que se viene una transformación para la entidad dado que “la plata de la niñez, es para la niñez”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de septiembre de 2026 a las 10:28 p. m.
Carolina Restrepo, directora del ICBF, aseguró que sus más de 30 años de experiencia le permiten tomar decisiones sin dejarse influenciar por terceros.
Carolina Restrepo, directora del ICBF, aseguró que sus más de 30 años de experiencia le permiten tomar decisiones sin dejarse influenciar por terceros. Foto: Cortesía / API

Tras varias polémicas que se han suscitado en el pasado con el ICBF, recientemente la directora, nombrada por Abelardo De La Espriella, Carolina Restrepo, se pronunció frente a la razón por la que se encuentra frente a la entidad.

Carolina Restrepo, directora del ICBF, y como quedó una de las paredes de la sede vandalizada en Bogotá.
Directora del ICBF lanza advertencia tras vandalización de sede en Bogotá: “¿Creyeron que miraríamos las paredes?"

Dijo que tiene más de 30 años de experiencia manejando situaciones complejas, negociando, revisando información y entendiendo los intereses que hay detrás de una decisión.

“Me cansan las feministas de cartel”: Directora del ICBF.
La directora del ICBF lanzó una advertencia a contratistas, operadores y terceros: “A mí no me meten los dedos en la boca y no me dejo usar de nadie”. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Esto lo dijo para detallar que, durante toda su experiencia, no se deja usar de nadie y toma decisiones autónomas y responsables, enmarcadas en la responsabilidad de ser funcionaria pública.

“En 30 años aprendí algo, a mí no me meten los dedos en la boca y no me dejo usar de nadie”, dijo.

Susana Muhamad, en el centro de la foto. Al costado, las instalaciones del ICBF tras las protestas en las que ella participó, en Bogotá
Susana Muhamad se pronuncia tras su presencia en protestas vandálicas en el ICBF

Luego de ello, detalló que los contratistas, operadores y terceros deben tener claro que no podrán interceder en sus funciones.

El abogado Fabio Humar es el encargado de la defensa de la familia del ciudadano estadounidense que casi es linchado.
Restrepo aseguró que las denuncias contra funcionarios deben ser verificadas e investigadas antes de tomar decisiones dentro del ICBF. Foto: FOTO: ICBF

“Un mensaje muy claro para contratistas, operadores y terceros interesados: no crean que a punta de denuncias, rumores o campañas van a poner o quitar funcionarios, ni a orientar las decisiones del ICBF. Una denuncia no es una condena. Aquí verificamos, investigamos y también preguntamos a quién beneficia cada jugada. Hay demasiados intereses y demasiado dinero en juego. Sé perfectamente que a muchos no les conviene que las cosas cambien”, comentó.

Finalmente, aseguró que las dinámicas allí van a cambiar dado que se viene una renovación en el ICBF, pues “la plata de la niñez es para la niñez”, dijo.

Menor de edad - niño - infantil - ICBF
“Hay demasiados intereses y demasiado dinero en juego”: la directora del ICBF cuestionó las presiones alrededor de la entidad. Foto: IA