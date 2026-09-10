Tras varias polémicas que se han suscitado en el pasado con el ICBF, recientemente la directora, nombrada por Abelardo De La Espriella, Carolina Restrepo, se pronunció frente a la razón por la que se encuentra frente a la entidad.

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Dijo que tiene más de 30 años de experiencia manejando situaciones complejas, negociando, revisando información y entendiendo los intereses que hay detrás de una decisión.

La directora del ICBF lanzó una advertencia a contratistas, operadores y terceros: “A mí no me meten los dedos en la boca y no me dejo usar de nadie”. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Esto lo dijo para detallar que, durante toda su experiencia, no se deja usar de nadie y toma decisiones autónomas y responsables, enmarcadas en la responsabilidad de ser funcionaria pública.

“En 30 años aprendí algo, a mí no me meten los dedos en la boca y no me dejo usar de nadie”, dijo.

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Luego de ello, detalló que los contratistas, operadores y terceros deben tener claro que no podrán interceder en sus funciones.

Restrepo aseguró que las denuncias contra funcionarios deben ser verificadas e investigadas antes de tomar decisiones dentro del ICBF. Foto: FOTO: ICBF

“Un mensaje muy claro para contratistas, operadores y terceros interesados: no crean que a punta de denuncias, rumores o campañas van a poner o quitar funcionarios, ni a orientar las decisiones del ICBF. Una denuncia no es una condena. Aquí verificamos, investigamos y también preguntamos a quién beneficia cada jugada. Hay demasiados intereses y demasiado dinero en juego. Sé perfectamente que a muchos no les conviene que las cosas cambien”, comentó.

Finalmente, aseguró que las dinámicas allí van a cambiar dado que se viene una renovación en el ICBF, pues “la plata de la niñez es para la niñez”, dijo.