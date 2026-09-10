José Manuel Restrepo envió mensaje a los ministerios tras las funciones que le otorgó Abelardo De La Espriella: “No reemplaza el rol”

Esta semana, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó un decreto en el que le otorgó las primeras funciones a su mano derecha, el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Y sobre esas funciones, se llevó a cabo, este jueves 10 de septiembre, una reunión de alto nivel entre el mandatario colombiano y el vicepresidente, para reforzar esa misión de atraer inversión para el país y lograr un mayor crecimiento de la economía.

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“Nosotros hemos identificado cuatro prioridades. La primera prioridad es un programa de formación en ciclo corto en tecnologías de cuarta revolución e inteligencia artificial para jóvenes. Esto de la mano del Ministerio de Educación, del Ministerio de las TIC, del Ministerio de Ciencia y del Sena”, dijo Restrepo al término del encuentro con el presidente.

El vicepresidente José Manuel Restrepo reveló las primeras funciones que le otorgó por decreto el presidente Abelardo De La Espriella: “No reemplaza el rol de cada ministerio”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/8i6IxOjyfB — Revista Semana (@RevistaSemana) September 10, 2026

Además, afirmó: “En segundo lugar, he hablado de la atracción, de la inversión y de promover proyectos de inversión. Hemos identificado una batería de 173 proyectos en Colombia”.

“De allí vamos a encontrar cerca de 40 a 50 proyectos y vamos a salir a través de la Semana Colombia o Colombia Week a promovernos en el mundo. Y en tercer lugar, vamos a promover proyectos de energía, porque el futuro de la humanidad es con nuevas energías”, insistió el vicepresidente.

También manifestó en una declaración que dio en la Casa de Nariño: “Eso se logra con la ministra de Minas y Energías y también en Minerales Estratégicos. Entonces, ese trabajo es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Es un trabajo de articulación; no reemplaza el rol de cada uno de los ministerios. Por el contrario, trabaja con los ministerios, pero acelera los proyectos”.

Cabe reseñar que en el decreto que expidió el presidente se encuentra mantener y concentrar la estabilidad macroeconómica, atraer inversión económica, además de poder conseguir mayores logros en proyectos relacionados con inteligencia artificial y seguridad energética.

“Confiar al vicepresidente la misión general de la coordinación interinstitucional e intersectorial de las iniciativas de interés nacional en materia de transformación del Estado, educación, recursos estratégicos, seguridad energética, crecimiento económico, competitividad, productividad, estabilidad macroeconómica”, dice uno de los apartes del documento.

Estas son las funciones:

Coordinar la creación de una estrategia para fortalecer el talento humano, especialmente en economía digital, tecnología, ciencia e innovación, y promover la exportación de servicios.

Impulsar la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado mediante tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos, para mejorar los servicios públicos.

Coordinar acciones para dinamizar sectores estratégicos como la generación y transmisión de energía, los hidrocarburos y la minería, además de promover energías renovables.

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