En la Casa de Nariño se realizó una misa para conmemorar un mes del terremoto: Abelardo De La Espriella participó y dio discurso

Se cumplió un mes del terremoto que sacudió a Colombia, emergencia que enlutó al país y dejó 331 muertos, de acuerdo con datos oficiales de los organismos de socorro.

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En medio de la agenda de trabajo que inició este jueves 10 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la Casa de Nariño, participó de una eucaristía que se realizó conmemorando a las víctimas de la tragedia.

En una declaración, el mandatario colombiano expresó: “Ciudadanos que también tienen un sentido patriótico y entienden el momento tan complejo que atraviesa nuestra nación, y estoy seguro de que con la ayuda de Dios vamos a vencer todas las adversidades para construir esa patria milagro que le propongo al país”.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella participó de una misa que se celebró tras cumplirse un mes del terremoto que golpeó a Colombia: “Esta situación no nos va a quedar grande”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/hzA0EhIiJf — Revista Semana (@RevistaSemana) September 10, 2026

“Y cuando hablé de la patria milagro me refería precisamente a esto, en torno a la idea de un país con futuro, en paz, con desarrollo y con la determinación para salir adelante porque los colombianos nos hemos forjado en la adversidad”, manifestó el jefe de Estado.

También aseguró: “Esta situación no nos va a quedar grande y, con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante. Así que la patria milagro es eso, una visión del país, la fuerza de los corazones de los patriotas”.

Otro de los funcionarios que ha estado bastante activo frente a la conmemoración de la tragedia derivada del terremoto ha sido el vicepresidente José Manuel Restrepo.

“Hace un mes, una tragedia golpeó a nuestra patria. Desde entonces, no ha pasado un día sin que estemos en el territorio, escuchando a las comunidades y avanzando en el plan de reconstrucción que lidera el presidente @ABDELAESPRIELLA”, anotó el alto funcionario del Gobierno.

E indicó: “Regresé a Arma, en Aguadas, Caldas, para cumplirle mi palabra a Samanta. En medio de las dificultades, ella representa la esperanza y la fuerza de toda una comunidad”.

“Samanta nos pidió reconstruir su colegio, recuperar la sala de informática y apoyar a su equipo para participar en un concurso de robótica. Hoy, esas peticiones empiezan a convertirse en acciones”, relató Restrepo.

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Concluyó: “Gracias al sector privado por sumarse a esta tarea. Esta es la #PatriaMilagro: un país que se pone en los zapatos del otro, une esfuerzos y trabaja para salir adelante”.