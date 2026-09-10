Centro Democrático radicó propuesta para reducir las UTL de los congresistas: un ahorro de 150.000 millones

Este 10 de septiembre, el Centro Democrático radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley orgánica con la que buscaría una reducción en el tamaño de las Unidades de Trabajo Legislativo, más conocidas como UTL, que son básicamente los equipos con los que trabajan los senadores.

El Centro Democrático emite un comunicado y le responde a Enrique Gómez Martínez sobre la concepción del Estado de Álvaro Uribe

El proyecto propone que se cambie la manera en que se conforman los equipos. Actualmente, cada representante o senador puede tener hasta 10 empleados o contratistas y dispone de un presupuesto de unos 50 salarios mínimos para su salario, unos cien millones mensuales, aproximadamente.

La iniciativa plantea reducir de 50 a 25 salarios mínimos el tope mensual destinado a las UTL, con un ahorro estimado de $ 150.000 millones al año. Foto: Alejandro Acosta-Revista Semana

La iniciativa ahora plantea que los equipos se reduzcan en un 50 %; es decir, de 10 personas a cinco integrantes. También de 50 salarios a 25 salarios para pagar la UTL. Precisa además que al menos el 40 % del valor mensual de la UTL corresponda a cargos de asesor.

También indica la normativa que al menos uno de los integrantes deberá tener título profesional y tres años de experiencia. La UTL, además, no podrá conformarse únicamente por asistentes.

Ecopetrol: nueva administración está despidiendo a todos los familiares y amigos de políticos cercanos a Petro

El Centro Democrático señala que actualmente las UTL tienen un costo aproximado de $ 300.000 millones por año para los 286 congresistas y, con el recorte, quedaría en $ 150.227 millones anuales.

El proyecto establece nuevas condiciones para la conformación de las UTL, entre ellas, que al menos el 40 % de los recursos se destine a cargos de asesoría. Foto: Lina Gasca

El proyecto también busca que el Senado y la Cámara publiquen mensualmente y en formato abierto la información de cada UTL, como el nombre de los integrantes, tipo de vinculación, cargo, salario, formación académica y lugar donde trabajan.

Uno de los aciertos del proyecto es la prohibición del nepotismo, prohibiendo contratar familiares dentro de los grados establecidos en el proyecto, así como cónyuges o compañeros permanentes.

Los autores del proyecto, Julia Correa Nuttin y Juan Fernando Caicedo, aseguran que con el proyecto, el Congreso debe demostrar una señal de austeridad en medio de la presión sobre las finanzas públicas que vive el país.