Mientras que Petro defendía a Juliana Guerrero, ella confesó todo y fue condenada: reviven los trinos del expresidente

Juliana Guerrero finalmente fue condenada por la polémica de los títulos falsos de la Fundación San José. Un juez avaló el preacuerdo que firmó con la Fiscalía y por medio del cual aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal.

Le recuerdan a Petro mensaje en el que defendía “hasta el final” a Juliana Guerrero: “Fue cómplice”

Con esto, Guerrero recibió una sentencia penal, así como una inhabilidad por dos años y cinco meses para ejercer cargos o funciones públicas. Además, también deberá pagar cinco salarios mínimos legales vigentes como multa.

Las reacciones a la decisión no se hicieron esperar y hubo muchas que llamaron la atención, pero también hubo quienes aprovecharon para refrescarle la memoria al expresidente Gustavo Petro y recordarle la forma en la que defendía a la joven.

En un mensaje que el exjefe de Estado envió en su cuenta de X, aseguró que en ningún momento había nombrado a una viceministra con título falso y que para evitar eso se tenían ciertos filtros.

“Pero por otro lado: ¿El título de Juliana es falso o falta que se cumpla el requisito del examen que está inscrito desde julio y que se realiza por decisión del ICFES a principios de noviembre?“, escribió.

En otro trino, el entonces mandatario volvió a defender a Guerrero: “Entonces el examen para graduarse Juliana después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?“.

Incluso, en otra publicación el líder del Pacto Histórico le lanzó un consejo a la hoy condenada para que contara quiénes habrían estado detrás de todo.

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“Es Juliana y sus hermanas las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y si recibieron dinero devolverlo y colaborar con la justicia”, dijo.

De hecho, sostuvo: “Ni Juliana ni su hermana tienen vínculo laboral con el gobierno y espero que logren reflexionar y delaten a los corruptos y logren cambiar sus almas hacia la verdadera acción revolucionaria y sin la calumnian sepan defender su nombre”.

Algunos también recordaron cuando el entonces mandatario presentó por primera vez al país a Juliana Guerrero; todo se dio durante un Consejo de Ministros en el que Petro la calificó como una “joven muy activa y rebelde, como los jóvenes que nos hicieron ganar las elecciones”.

Poco después de eso, aseguró que se habían ido en contra de ella por cuenta de la supuesta relación que tenían los dos, por lo que, desde su visión, querían destruirla. “A Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Allí fue amenazada de muerte y tuvieron que exiliarse”, comentó.

Ahora, meses después de estas defensas que hizo el ahora expresidente, Guerrero confesó absolutamente todo y un juez la condenó.