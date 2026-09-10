Gobierno de Abelardo De La Espriella retira a todos los delegados de la Nación en las juntas directivas de las cámaras de comercio en el país

El Gobierno nacional decidió renovar por completo su representación en las juntas directivas de las cámaras de comercio del país.

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Así puede inscribirse al taller de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Getty images

Así quedó establecido en el Decreto 1369 del 9 de septiembre de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual se dan por terminadas las designaciones de los miembros principales y suplentes que ocupaban esos cargos en nombre del Ejecutivo y que habían sido seleccionados durante el mandato de Gustavo Petro.

La determinación se da tras el inicio, el pasado 7 de agosto, de un nuevo periodo constitucional de Gobierno. El decreto señala que corresponde a la nueva administración definir y ejecutar su política en asuntos como comercio, industria, turismo, desarrollo empresarial y fortalecimiento de la actividad mercantil en las regiones.

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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Foto: Tomada de la página web de Telemedellín.

En ese contexto, el Gobierno argumenta que sus representantes en las juntas directivas cumplen una función de vocería y deben actuar en concordancia con la política gubernamental vigente. Por eso, considera necesario renovar el mandato de representación.

La norma aclara que la salida de los actuales delegados no implica un cuestionamiento a su desempeño ni constituye una sanción. El Ejecutivo precisa que se trata del ejercicio de una facultad legal, debido a que estos representantes no tienen un periodo fijo y pueden ser designados o removidos en cualquier momento.

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Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de la campaña de Abelardo De La Espriella Foto: Cortesía prensa Mauricio Gómez

El cambio tendrá lugar en todas las cámaras de comercio del país. El Gobierno deberá adelantar ahora el procedimiento previsto en la Ley 1727 de 2014 para realizar las nuevas designaciones.

Mientras se escogen los nuevos representantes, las juntas directivas no quedarán paralizadas. El decreto establece que podrán continuar sesionando y tomando decisiones con los integrantes que permanezcan, siempre que se cumplan las reglas de quórum.

La norma también dispone que la decisión sea comunicada a las personas cuya designación fue terminada, a las Cámaras de Comercio y a la Superintendencia de Sociedades. El decreto entró en vigor desde el 9 de septiembre.