SEMANA conoció una nueva denuncia penal interpuesta por Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol y considerado testigo estrella contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol.

Esta vez salpica a Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia de la Presidencia de Gustavo Petro, por amenazas e intereses dentro del Grupo Ecopetrol.

De acuerdo con la narración de los hechos, en diciembre de 2024, Idárraga envió un mensaje al WhatsApp de Rojas, en el que manifestó que pidió una reunión con él y con Ricardo Roa: “De carácter urgente”.

Primero hubo una reunión entre Roa y el exsecretario de Transparencia y, según Rojas, lo llamaron conjuntamente.

“Al contestar la llamada, el señor Ricardo Roa me comunicó con el señor Andrés Idárraga, quien de manera inmediata comenzó a insultarme utilizando expresiones ofensivas y todo tipo de groserías”, denunció el expresidente de Hocol.

Dijo además que Idárraga “manifestó que su esposa había recibido un mensaje anónimo en el que se afirmaba que él sostenía una relación sentimental con Erika Bohórquez, quien para ese momento se desempeñaba como gerente de Entorno de Hocol y era esposa del entonces contralor distrital de Bogotá”.

Idárraga, de acuerdo con lo escrito en la denuncia de Rojas, habría dicho que utilizó las agencias de inteligencia del Estado para saber quién envió el mensaje.

“Le habían indicado que dicho mensaje había sido enviado por una persona cercana al señor Juan Guillermo Mancera, excoronel de la Policía Nacional y persona muy cercana al señor Ricardo Roa”, narró.

Agregó: “Acto seguido, el señor Andrés Idárraga me expresó que estaba convencido de que yo había suministrado esa información al señor Mancera y que, por esa razón, también me consideraba responsable del envío del mencionado mensaje”.

En el curso de esa llamada, según el expresidente de Hocol, Idárraga le dijo que iba a “irse con toda” contra Mancera y contra él.

“Además, me profirió amenazas de muerte, indicándome expresamente que me iba a matar y que, sin importar cuántos escoltas me asignaran, nadie podría salvarme”, se lee en la denuncia, que además relaciona los hechos con que dos sujetos, presuntamente armados, intentaron cerrar su camioneta ese mismo día.

Las oficinas de Idárraga

El expresidente de Hocol también aseguró que, días después, sostuvo una conversación con Ricardo Roa sobre lo ocurrido. Según Rojas, el entonces presidente de Ecopetrol le dijo que Idárraga había llegado a su oficina “visiblemente alterado” por el mensaje recibido por su esposa.

Andrés Idárraga fue secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado. Foto: Ministerio de Justicia

Pero las denuncias de Rojas contra Idárraga no se limitan a las supuestas amenazas. El exdirectivo aseguró que el entonces secretario de Transparencia le hizo solicitudes relacionadas con unas oficinas de su propiedad y el Grupo Ecopetrol.

Uno de esos episodios habría ocurrido el 3 de octubre de 2024, en Cartagena. Rojas narró que Idárraga lo llevó a conocer unas oficinas ubicadas en el centro comercial Plaza Bocagrande.

“Durante el recorrido, me solicitó que le ayudara para que dichas oficinas pudieran ser arrendadas a Ecopetrol. Le manifesté que no tenía competencia ni injerencia en ese asunto; sin embargo, insistió en que hablara con el señor Ricardo Roa para que este pudiera ayudarle con dicha gestión”, aseguró.

Según la denuncia, semanas después, Idárraga le habría mostrado otras oficinas, esta vez cerca del Parque de la 93, y le pidió gestionar que Hocol, Ecopetrol o alguna de las filiales del grupo las tomaran en arrendamiento.

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“Me manifestó que tenía conocimiento de que Ecopetrol o el señor Ricardo Roa estaban buscando oficinas en Bogotá y Cartagena”, afirmó Rojas.

Y agregó que Idárraga “ya le había comentado este asunto al señor Ricardo Roa, pero que necesitaba que yo hablara con él para que promoviera la posibilidad de que dichas oficinas fueran tomadas en arriendo por Ecopetrol”.

Rojas dejó estos hechos en conocimiento de la Fiscalía y pidió que se abra una indagación preliminar. La denuncia fue presentada contra Andrés Idárraga y Ricardo Roa por los presuntos delitos de amenazas, constreñimiento ilegal y las demás conductas que determine el ente investigador.