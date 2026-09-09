Jota Pe Hernández defendió al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, de la moción de censura y arremetió contra el Pacto Histórico

El debate de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien estuvo en Santa Marta durante el fin de semana del 15 de agosto, días después del terremoto, generó polémica y elevó el tono este miércoles, 9 de septiembre, en el Senado, luego de que Jota Pe Hernández tomara la palabra para defender al funcionario y cuestionar duramente al Pacto Histórico.

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En medio de su intervención, el congresista recurrió a la figura de una “crucifixión” para referirse a los cuestionamientos contra Beltrán y puso sobre la mesa una serie de señalamientos contra quienes, según planteó, pretenden apartarlo del cargo.

“¿Quieren crucificar a Jaime Andrés? ¿Quieren crucificar al ministro? Aquí están los clavos, pero les pregunto: ¿quién lo va a crucificar?”, expresó Hernández.

Los fuertes cuestionamientos de Jota Pe

El senador continuó su discurso con varias preguntas dirigidas a sus contradictores y recordó diferentes polémicas, aunque durante ese fragmento de su intervención no mencionó directamente a quién correspondía cada señalamiento.

“¿El mismo que se emborrachó y la prendió contra la Policía porque no le dejaban meter a una prostituta menor de edad a un hotel? ¿O el que explotaba a los trabajadores y por un millón de pesos los ponía a lavar los pisos, a trapear, a vender fruta, a tender la caja, a hacer de todo?”, cuestionó.

Hernández agregó otro señalamiento: “¿O la que se subía a las tarimas con los criminales para presentarlos como trofeos? ¿Esos son los que van a crucificar a Jaime Andrés?”.

Tras sus cuestionamientos, el senador centró nuevamente su discurso en la defensa del ministro y manifestó públicamente su respaldo tanto a Beltrán como al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

“No, ministro, millones de colombianos estamos firmes con el Gobierno de Abelardo De La Espriella y estamos firmes con usted para que reconstruyamos esta patria, que donde queden cuatro años más no nos hubiese quedado absolutamente nada”, aseguró.

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El mensaje que Jota Pe le dejó al ministro

Antes de terminar su intervención, Hernández le dedicó una frase a Beltrán para pedirle que continúe adelante pese al debate político alrededor de su gestión.

“Y le regalo esta frase, no se le olvide: cuando el camino es duro, los duros caminan y no nos podemos retroceder. Vamos a seguir caminando porque hay un país al cual responderle”, manifestó.

El senador cerró su intervención con otro mensaje de respaldo: “Firme con Colombia, firme contra los bandidos, firme por la patria”, en medio de una jornada en la que el Senado debatió la moción de censura contra el jefe de la cartera de Vivienda.