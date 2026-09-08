Confidenciales

Ministro de Vivienda, citado a moción de censura en el Senado

Jaime Andrés Beltrán deberá rendir cuentas por su polémico viaje a Santa Marta.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
8 de septiembre de 2026 a las 8:27 p. m.
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda.
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El secretario general del Senado, Diego Alejandro González, notificó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, de una moción de censura promovida en su contra por diferentes sectores políticos.

En la misiva se le detalló que deberá acudir al Congreso de la República el 9 de septiembre, a las 2:00 p. m., a rendir cuentas sobre su gestión.

Abelardo De La Espriella y Jaime Andrés Beltrán.
El “Plan Milagro” que anunció Abelardo De La Espriella y que estará liderado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán

La moción está justificada, entre tantas cosas, por el polémico viaje que realizó el alto funcionario a Santa Marta en medio de la emergencia generada por el terremoto en diferentes rincones del país.