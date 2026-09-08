Ministro de Vivienda, citado a moción de censura en el Senado

El secretario general del Senado, Diego Alejandro González, notificó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, de una moción de censura promovida en su contra por diferentes sectores políticos.

En la misiva se le detalló que deberá acudir al Congreso de la República el 9 de septiembre, a las 2:00 p. m., a rendir cuentas sobre su gestión.

El “Plan Milagro” que anunció Abelardo De La Espriella y que estará liderado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán

La moción está justificada, entre tantas cosas, por el polémico viaje que realizó el alto funcionario a Santa Marta en medio de la emergencia generada por el terremoto en diferentes rincones del país.