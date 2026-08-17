El presidente de la República Abelardo De La Espriella hizo su primera alocución como mandatario de los colombianos. Tras siete días tras haber ocurrido la tragedia por el terremoto, el mandatario entregó un balance sobre lo sucedido.

Abelardo De La Espriella habla en su primera alocución presidencial tras el terremoto: “La patria está de luto”

El presidente anunció que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, estará al frente de esa tarea, que se denominará el “Plan Milagro”.

“He encomendado al ministro Jaime Andrés Beltrán el Plan Milagro de reconstrucción. Es un plan que une al Gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, a los gobernadores y alcaldes”, afirmó el mandatario.

El presidente le pidió a los empresarios del sector constructor a que puedan donar materiales y conocimiento para la reconstrucción del país.

En el caso del sector financiero, solicitó que los bancos puedan bajar las tasas de interés para que los colombianos puedan reconstruir sus hogares.

De La Espriella envió un mensaje de unidad, tanto a los colombianos como a los mandatarios locales, a quienes les pidió que se sumen a esa causa sin reservas ideológicas. “Aquí no hay colores políticos, aquí no hay ideología, es una sola bandera y es la bandera de Colombia”, afirmó.

Uno de los anuncios que hizo el presidente es que, según un estudio privado que se realizó, las estimaciones de los daños rondarían los 30 billones de pesos.

“Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos, más o menos, 24,5 billones en edificaciones y 5.5 billones en infraestructura; imagínense ustedes la dimensión del desastre”, detalló el mandatario.

De La Espriella aclaró que se trata de una cifra preliminar que se irá ajustando a medida que haya mayor información y se caractericen las cifras de cada una de las regiones por cuenta del terremoto.