Presidente De La Espriella ordena dar con los responsables del ataque con drones en Huila

El presidente Abelardo De La Espriella utilizó su cuenta de X para ordenarle a las fuerzas armadas que den con los responsables detrás del ataque con drones contra una unidad del Ejército en la vereda Aipecito, en zona rural de Neiva, departamento del Huila.

La Quinta División del Ejército informó que este nuevo ataque provocó la muerte del soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana y dejó herido a otro uniformado que continúa en proceso de recuperación por las heridas que le causaron las esquirlas.

Por eso, el jefe de Estado manifestó en su publicación que “honramos” al militar asesinado en el ataque con drones, “acompañamos a su familia” y dio la instrucción de “encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia”.

Su orden se dio en medio del nuevo balance operacional que dejaron las Fuerzas Militares y la Policía contra el crimen, el narcotráfico, la minería ilegal y la violencia que sigue azotando en varias regiones del país.

Alias Terry escaló de hacer inteligencia a controlar cinco municipios en Antioquia para el Clan del Golfo

Balance diario

El mandatario arrancó destacando que en las últimas 24 horas se lograron 55 capturas, se incautaron más de 1.000 kilos de cocaína y 24 armas de fuego, y se afectaron 7 laboratorios que estaban siendo utilizados para la producción de cocaína y otros narcóticos.

Uno de los resultados más importantes que destacó el presidente Abelardo De La Espriella fue: “En Jericó, Antioquia, fue dado de baja alias Terry, cabecilla del grupo narcoterrorista Clan del Golfo, junto con otros dos integrantes”.

SEMANA reveló que el cabecilla criminal abatido por la Séptima División del Ejército pasó de ser una pieza de inteligencia dentro de la organización criminal a convertirse en uno de los principales jefes que controló al menos cinco municipios en Antioquia.

De La Espriella también resaltó en su balance que en El Charco, Nariño, se incautaron 675 millones de pesos y una embarcación; así mismo, se destruyeron siete dragas, excavadoras y motores. “Combatimos el crimen que destruye nuestros ecosistemas y financia el terrorismo”, dijo.

El presidente cerró su balance reiterando todo su respaldo a los miembros de la fuerza pública para que sigan afectando estructuras criminales, sus armas, su dinero y el poder que han logrado a través de sus tentáculos delictivos.