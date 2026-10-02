Vocero del Gobierno señaló a Gustavo Petro y Hollman Morris de dejar la radio pública en la ruina: se publicaron las pruebas

Desde la Casa de Nariño, el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, arremetió con dureza en contra del expresidente Gustavo Petro y el exgerente de RTVC, Hollman Morris, tras los hallazgos que se detectaron en ese medio, los cuales encendieron las alarmas.

Soto fue enfático en señalar que Petro y Morris “dejaron la radio pública en la ruina”, al advertir sobre delicadas inconsistencias financieras.

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“Petro y Holman Morris dejaron la radio pública en la ruina, conciertos firmados con plata que no había y las antenas a merced del corte de luz. Comenzamos. El gobierno que se fue dejó el sistema de medios públicos en una quiebra operativa, así de seco, así de grave, y el país tiene derecho a saberlo. RTVC es Señal Colombia, es Radio Nacional, es Radiónica, es la señal abierta que llega al municipio donde no hay cable, no hay fibra y a veces no hay otra voz. Es la radio que oye el campesino, el soldado, el pescador, la señora que amasa a las cinco de la mañana”, expresó Miller Soto.

Y detalló: “Esa infraestructura, antenas, repetidores, estaciones, energía, etcétera, es la que hoy está al borde de un apagón administrativo y no por un terremoto, sino por la forma irresponsable en la que Holman Morris y la administración de Gustavo Petro manejaron la plata de todos los colombianos. Para 2026 tenían previstos 460 mil 654 millones de pesos de ingresos. Al 31 de agosto habían recaudado 312 mil 263 millones, o sea, faltaban 148 mil 391 millones, 148 mil 391 millones que no llegaron a la caja”.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, arremetió contra Gustavo Petro y Hollman Morris tras descubrirse millonario déficit e inconsistencias financieras en RTVC: “Dejaron la radio pública en la ruina”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/V7tMlC2yRa — Revista Semana (@RevistaSemana) October 2, 2026

Además, indicó que dentro de los hallazgos se identificó que en esa administración de RTVC se comprometieron 356 mil 566 millones, o sea, 44 mil 300 millones más de lo que realmente tenían: “Firmaron por encima de la plata, gastaron lo que no había, dejaron la cuenta en la mesa de esta administración. Y lo más grave es el orden de las prioridades. Mientras se asumían obligaciones de conciertos, de eventos y de otras actividades, sin recursos efectivamente recaudados, sin caja disponible, se quedaron sin financiación suficiente los gastos que cualquier empresa pública debería tener como sacrosantos”.

También agregó: “Servicios públicos, energía, arrendamientos de las estaciones, etcétera. La farra contractual, por un lado, el recibo de luz, por el otro, sin pagar. Alguien autorizó el escenario y dejó colgado el repetidor. Alguien eligió el evento y desamparó por completo la antena. Eso es el gobierno que se fue. Ruido arriba, oscuridad abajo, como siempre. Toda una planeación financiera deficiente que trasladó a la nueva gerencia obligaciones sin fuente cierta de financiación”.

“En palabras castizas, se fueron y dejaron la olla raspada, se fueron y dejaron el riesgo de que la radio y la televisión pública se paralicen en amplias zonas del país, se fueron y le pusieron a este gobierno el dilema de apagar la señal o de meter plata de emergencia para que no se apague. Ese es el legado, esa es la fotografía y no la vamos a retocar. ¿Quién paga ese desastre si se apaga? El que no tiene una plataforma de streaming para divertirse, el que no tiene datos, el pueblo que depende de la señal abierta, las voces regionales, el pluralismo que la Constitución manda a cuidar, el derecho a informar y a ser informado. Ellos le fallaron a esa gente que tanto decían representar”, recalcó Soto.

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Finalmente advirtió: “Hoy no existe caja suficiente para atender esos gastos esenciales. Así lo certifica actualmente la entidad, con corte, con revisión presupuestal y con revisión contractual. Lo publicó RTVC”.