Canciller Omar Bula posesionó a Tania Gilinski Bacal como nueva embajadora de Colombia en Israel; esta será su misión

En el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, el canciller Omar Bula posesionó a Tania Gilinski Bacal como nueva embajadora de Colombia en Israel, en medio de un nuevo aire que tendrán las relaciones bilaterales.

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Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que “la designación de la nueva embajadora se produce en un momento de renovado impulso de la relación bilateral, luego de que el Gobierno de Colombia decidiera restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, con el propósito de recuperar y profundizar los vínculos entre ambos países”.

“Colombia e Israel establecieron relaciones diplomáticas en 1957 y, desde entonces, han desarrollado una amplia agenda bilateral. La embajadora Gilinski llegará a Israel con la prioridad de profundizar la cooperación en seguridad e inteligencia estratégica, lucha contra el crimen transnacional, ciberseguridad e intercambio de información, así como continuar promoviendo oportunidades de cooperación en sectores como agricultura, salud, ciencia y tecnología, y comercio”, expresó la Cancillería.

Perfil de la nueva embajadora

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó detalles sobre el perfil de Tania Gilinski Bacal: “Emprendedora con tres décadas de experiencia en medios de comunicación, marcas de consumo y tecnología en América Latina y Estados Unidos. Inició su carrera en periodismo como gerente de Publishing Group, en Caracas, donde lanzó y editó Trade y Gerente, y negoció una edición en español con los equipos editoriales de Business Week y The Economist”.

“Anteriormente trabajó en Apple y Procter & Gamble. También tiene experiencia asesorando a grupos de bienes de consumo y del sector hotelero en estrategias de marca, entrada a mercados y abastecimiento regional en América Latina. Fundó Iguana Productions Group y la convirtió en una franquicia multinacional de entretenimiento infantil con presencia en 14 países”, expresó la Cancillería.

Y concluyó sobre la experiencia de la nueva embajadora de Colombia en Israel: “Es magíster en Estudios de Política Internacional de Stanford University, con énfasis en Desarrollo Económico y Político, y es graduada en Historia y Francés del Wellesley College. Habla español, inglés y francés, y cuenta con conocimientos conversacionales de hebreo”.

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“Con la posesión de la embajadora Tania Gilinski, el Ministerio de Relaciones Exteriores avanza en la consolidación de la representación diplomática de Colombia ante el Estado de Israel y en la implementación de la nueva etapa de la relación bilateral, orientada al diálogo, la cooperación y la promoción de los intereses nacionales”, puntualizó.