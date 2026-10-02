Presidente mostró foto con bolsa del cuerpo de alias Terry, cabecilla del Clan del Golfo abatido: “¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”

Una frase del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se está convirtiendo en su sello frente a los golpes que viene propinando su Gobierno contra estructuras criminales: “Bienvenido a la Patria Milagro”.

María Fernanda Cabal se sinceró sobre Abelardo De La Espriella y dijo en vivo lo que piensa de su gobierno: “Le confieso”

Esta la mencionó el mandatario colombiano en el proceso de extradición a Estados Unidos de alias Araña, uno de los protegidos del gobierno del expresidente Petro.

En un operativo en Cali, el cual lideró, también le dijo a un señalado criminal: “Bienvenido a la Patria Milagro”, momento que se viralizó.

Y ahora, en su cuenta personal de X, al mostrar una bolsa con el que sería el cadáver de alias Terry, señalado cabecilla del Clan del Golfo abatido por la Fuerza Pública este 2 de octubre, volvió a expresar la ya característica frase.

“Aquí está alias Terry o Keiner junto a dos narcoterroristas más, dados de baja por nuestra Fuerza Pública. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, expresó De La Espriella.

En otro mensaje, horas antes, el presidente había afirmado frente al operativo: “¡Golpe al narcoterrorismo en Antioquia! Fue dado de baja Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias Terry o Keiner, cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo narcoterrorista Clan del Golfo”.

“Este cabecilla dirigía el narcotráfico, las extorsiones y el desplazamiento forzado en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Su caída golpea las finanzas criminales y la capacidad de esta estructura para aterrorizar a las comunidades del suroeste antioqueño”, dijo.

Agregó: “¡Los colombianos merecen vivir y trabajar sin pagarles extorsiones a los bandidos! Seguiremos persiguiendo a estas estructuras y a sus cabecillas con toda la fuerza del Estado”.

Trump ordena el traslado de 52 millones de dólares de ayuda militar a Colombia y otros tres países de América Latina

Hacia el mediodía, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había entregado detalles del nivel de peligrosidad de alias Terry.

“Los soldados y policías les quitaron una pesadilla de encima a los habitantes del Suroeste antioqueño. Felicitaciones a nuestra Fuerza Pública por la operación que permitió neutralizar a alias Terry y otros dos criminales del Clan del Golfo, en Jericó. Toda la fuerza del Estado contra quienes quieren arrebatar la tranquilidad a nuestros paisanos”, dijo.