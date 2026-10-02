Política

Presidente mostró foto con bolsa del cuerpo de alias Terry, cabecilla del Clan del Golfo abatido: “¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”

La Fuerza Pública continúa propinando golpes contra las estructuras criminales.

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Redacción Semana
2 de octubre de 2026 a las 3:34 p. m.
Abelardo De La Espriella (derecha) publicó una foto que muestra una bolsa con el que sería el cuerpo de alias Terry.
Abelardo De La Espriella (derecha) publicó una foto que muestra una bolsa con el que sería el cuerpo de alias Terry. Foto: Foto Fuerza Pública y Presidencia

Una frase del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se está convirtiendo en su sello frente a los golpes que viene propinando su Gobierno contra estructuras criminales: “Bienvenido a la Patria Milagro”.

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Esta la mencionó el mandatario colombiano en el proceso de extradición a Estados Unidos de alias Araña, uno de los protegidos del gobierno del expresidente Petro.

En un operativo en Cali, el cual lideró, también le dijo a un señalado criminal: “Bienvenido a la Patria Milagro”, momento que se viralizó.

Y ahora, en su cuenta personal de X, al mostrar una bolsa con el que sería el cadáver de alias Terry, señalado cabecilla del Clan del Golfo abatido por la Fuerza Pública este 2 de octubre, volvió a expresar la ya característica frase.

“Aquí está alias Terry o Keiner junto a dos narcoterroristas más, dados de baja por nuestra Fuerza Pública. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, expresó De La Espriella.

En otro mensaje, horas antes, el presidente había afirmado frente al operativo: “¡Golpe al narcoterrorismo en Antioquia! Fue dado de baja Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias Terry o Keiner, cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo narcoterrorista Clan del Golfo”.

“Este cabecilla dirigía el narcotráfico, las extorsiones y el desplazamiento forzado en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Su caída golpea las finanzas criminales y la capacidad de esta estructura para aterrorizar a las comunidades del suroeste antioqueño”, dijo.

Agregó: “¡Los colombianos merecen vivir y trabajar sin pagarles extorsiones a los bandidos! Seguiremos persiguiendo a estas estructuras y a sus cabecillas con toda la fuerza del Estado”.

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Hacia el mediodía, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había entregado detalles del nivel de peligrosidad de alias Terry.

“Los soldados y policías les quitaron una pesadilla de encima a los habitantes del Suroeste antioqueño. Felicitaciones a nuestra Fuerza Pública por la operación que permitió neutralizar a alias Terry y otros dos criminales del Clan del Golfo, en Jericó. Toda la fuerza del Estado contra quienes quieren arrebatar la tranquilidad a nuestros paisanos”, dijo.