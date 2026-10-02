Gobierno de Abelardo De La Espriella alista decreto para crear un registro de guardias indígenas: estos son los detalles

Por medio de su cuenta personal de X, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reveló que el Gobierno nacional tiene listo un decreto que pretende crear un registro de las guardias indígenas.

El alto funcionario del Gobierno nacional explicó que la medida está en una fase de consulta pública hasta el próximo 4 de octubre.

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“El @MinInterior tiene en consulta pública un decreto que busca crear un registro de las guardias indígenas. Los comentarios siguen abiertos hasta el 4 de octubre”, expresó el ministro del Interior.

Y agregó: “El registro es de la institución, no de las personas. Protege a la guardia y a la comunidad: deja constancia de quién la orienta, dónde actúa y con qué alcance, para que no cualquiera hable en su nombre. No la crea, no la autoriza y no la certifica. La decisión sigue siendo de la comunidad”.

“Considero que las guardias pueden ser la mejor herramienta para prevenir y combatir un flagelo que azota al Cauca: el reclutamiento de menores por organizaciones terroristas. En su mayoría, menores indígenas”, afirmó Lara.

Además, puso de presente: “Con ese registro, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas y las alcaldías saben con qué autoridad articular. No hay listados de nombres”.

Cabe reseñar que hace varios días el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tuvo un primer cara a cara con representantes de las comunidades indígenas.

En ese encuentro, el jefe de Estado les dejó un claro mensaje sobre la consulta previa: “La consulta previa se va a respetar. Es un derecho que mi Gobierno va a garantizar. Se respetarán las autoridades indígenas, sus territorios, sus usos y, por supuesto, sus costumbres”.

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Finalmente, afirmó en esa ocasión: “Pero también quiero ser muy claro para que no haya equívocos. Respetar la consulta previa no significa cerrar los ojos frente a los abusos, las distorsiones o irregularidades que puedan crearse en torno a ellas. Mis instrucciones son precisas y claras para todos los miembros del Gobierno”.