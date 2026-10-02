Petro se metió en polémica por la protesta social y dio tajante mensaje: “De nuevo saque la espada”

El Gobierno de Abelardo De La Espriella publicó un borrador de decreto que tiene como objetivo modificar el Decreto 003 de 2021, que busca regular el uso de la fuerza y la protección de la protesta pacífica.

Dicho proyecto fue presentado por el Ministerio del Interior, tal como lo confirmó el jefe de esa cartera, Rodrigo Lara.

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“El Ministerio del Interior subió para comentarios al público un proyecto de modificación del Decreto 3 sobre protesta social. El proyecto es respetuoso de la protesta social y ha cumplido con todo el proceso de consulta que exige la norma; ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye. El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí”, dijo el ministro del Interior durante las últimas horas.

El expresidente Gustavo Petro se pronunció en medio de la polémica por dicho decreto sobre la protesta social. Lo hizo en un extenso mensaje que compartió en su cuenta de X la mañana de este viernes 2 de octubre.

“¿Qué derecho hay a impedir una protesta porque es contra los grandes acaudalados en el país, imponiendo medidas injustas a quienes protestan y a quienes no protestan? El derecho a protestar no es un derecho neoliberal y recortado como si se tratara de simples individuos. No, el derecho a protestar es de las multitudes, del pueblo mandante y constituyente primario. Hablamos de millones de personas en la protesta y no de cientos”, empezó diciendo Petro en su mensaje en X.

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El expresidente también señaló en su mensaje en X que el petrismo no va por una protesta, sino “ante la ilegitimidad, la barbarie y la tiranía por un pueblo movilizado como poder constituyente”.

Y concluyó en su mensaje: “Será ese pueblo el que de nuevo saque la espada que le pertenece y salve la institucionalidad democrática de Colombia”.