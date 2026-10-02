La jornada del 2 de octubre de 2016 culminó con una victoria del ‘No’ en el plebiscito, que superó al ‘Sí’ por 53.894 votos. Este resultado llevó al entonces gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y a las Farc a introducir cambios en el Acuerdo de Paz que había sido construido tras cuatro años de negociaciones.

Ahora, cuando se cumplen 10 años del triunfo del ‘No’ en el plebiscito, el representante a la Cámara, Daniel Briceño, le hizo un ‘recorderis’ al expresidente Santos.

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El congresista recordó a través de su cuenta en X un video de una entrevista a Santos. En esta, la periodista Claudia Gurisatti le preguntó: “¿Por el hecho de firmar la paz las Farc van a tener una curul en el Congreso?”.

Acto seguido, el expresidente respondió: “Gratis no, se la tienen que ganar, tienen que ir a campaña”.

Hace 10 años Juan Manuel Santos prometió que las FARC no tendrían curules gratis en el Congreso.



La estafa más grande. pic.twitter.com/Whei29osSJ — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 2, 2026

Sin embargo, tras firmarse el Acuerdo de Paz, varios líderes guerrilleros sí terminaron con curules en el Congreso y no precisamente tras haber hecho campaña política.

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Es por ello que Briceño, luego de compartir el video en X, lo acompañó con un mensaje en el que dijo: “Hace 10 años, Juan Manuel Santos prometió que las Farc no tendrían curules gratis en el Congreso. La estafa más grande”.

En otro escrito en esa misma red social, el representante a la Cámara Briceño aseguró que lo hecho por Santos tras el triunfo del ‘No’ en las urnas fue una burla a los colombianos.

“10 años de la burla de Juan Manuel Santos a la voluntad popular del plebiscito por la paz y la victoria del NO. Una herida profunda al sistema democrático para darle privilegios a los grandes narcos, asesinos y violadores del país en contra de las víctimas. Nunca olvidar”, señaló en X el congresista del Centro Democrático.