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Juan Manuel Santos habla sobre la JEP: “El Estado está obligado a cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz”

El exmandatario defendió la JEP y pidió cumplir con la financiación.

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Redacción Semana
1 de octubre de 2026 a las 3:26 p. m.
Expresidente Juan Manuel Santos. Participantes Juan Manuel Santos, Expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz Modera: Roberto Pombo, Director Editorial de Prisa Media en Colombia Cumbre 70 años Amcham Colombia Bogotá 23 abril 2025
Expresidente Juan Manuel Santos. Participantes Juan Manuel Santos, Expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz Modera: Roberto Pombo, Director Editorial de Prisa Media en Colombia Cumbre 70 años Amcham Colombia Bogotá 23 abril 2025 Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El expresidente Juan Manuel Santos sentó su posición en medio de la polémica que tienen el Gobierno nacional y el Congreso de la República con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en materia presupuestal.

Tanto Abelardo De La Espriella como las mayorías gobiernistas del Legislativo están de acuerdo en hacerle un recorte a las finanzas del alto tribunal para la paz. Incluso, se ha sugerido modificar sus normas. Santos se opuso.

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El exmandatario, quien firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc, pidió que la Nación respete cada uno de los puntos, porque es una obligación constitucional.

Es fundamental garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la JEP durante los 15 años que estaba previsto, hasta el año 2033, para que cumpla con su mandato”, dijo el expresidente.

Para él, de esa manera se podrán garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, tanto para las víctimas de las Farc como para las víctimas del Estado.