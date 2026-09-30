Gobierno De La Espriella dio paso clave para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto

El Gobierno nacional confirmó la designación de Cindy Palma Aguirre como nueva directora general de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

Presidente De La Espriella anuncia reconstrucción de puente peatonal en Atlántico clave para estudiantes

La funcionaria asume el cargo con la misión principal de impulsar el mecanismo especial de ‘Obras por Impuestos’, una herramienta clave para atender la infraestructura afectada por el devastador terremoto del pasado lunes 10 de agosto en el occidente del país.

Primera dama, Ana Lucía Pineda, lideró inicio de reconstrucción de viviendas para familias afectadas por el terremoto en Chocó

Esta estrategia institucional se estructuró a través del Decreto Legislativo 1389 de 2026, el cual habilita a las empresas privadas a destinar tributos a proyectos de recuperación.

La medida amplía el espectro tradicional de cobertura, permitiendo que municipios no clasificados previamente como ZOMAC o PDET accedan a los recursos del programa, siempre que acrediten las afectaciones físicas provocadas por el movimiento telúrico.

Administración del Banco Especial de Proyectos e inversión prioritaria

Dentro de las nuevas competencias asignadas, la entidad administrará de forma permanente el Banco Especial de Proyectos de Obras por Impuestos para la Reconstrucción.

Esta ventanilla mantendrá recepción continua de iniciativas en áreas vitales como vivienda, salud, educación, agua potable, energía, conectividad y transporte, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la UNGRD.

Llanera de corazón y con años de experiencia trabajando en territorio, Cindy Nataly Palma Aguirre se posesionó hoy como directora de la Agencia de Renovación del Territorio. 💛💙❤️

Es profesional en Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en… pic.twitter.com/Ttdyt9YtZn — Agencia de Renovación del Territorio (@RenovacionCo) September 30, 2026

La reglamentación gubernamental fija parámetros claros para garantizar la equidad en la distribución del presupuesto asignado a la emergencia.

Al menos el 35 % de la bolsa presupuestal especial se dirigirá a los municipios de categorías 5 y 6, asegurando que los territorios con mayor grado de vulnerabilidad y menores recursos institucionales reciban intervenciones prioritarias en sus servicios básicos.

Elaboración del manual operativo y hoja de ruta institucional

Para formalizar los criterios de evaluación y monitoreo de los proyectos, la ART y el DNP diseñan la guía técnica que regirá las alianzas sectoriales.

El manual operativo especial se presentará oficialmente el 9 de octubre de 2026, estableciendo las pautas definitivas para que el sector privado presente, ejecute y haga seguimiento estricto a las obras aprobadas en las zonas golpeadas.

Con este nombramiento, la administración busca acelerar la recuperación física y social de las comunidades golpeadas por el evento natural.

La Agencia orientará la articulación con los empresarios, con el objetivo de convertir los compromisos fiscales de los contribuyentes en soluciones de infraestructura duraderas para las familias damnificadas en todo el territorio.