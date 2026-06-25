ART señala a Andrés ‘el Gury’ Rodríguez de estigmatizar a los municipios PDET

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) rechazó las declaraciones del concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, conocido como el Gury, en las que pidió realizar bombardeos en las zonas de la ciudad y del departamento de Antioquia en las que las mesas de votación en la segunda vuelta registraron más del 80 % de los votos a favor de Iván Cepeda.

“Los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas porque ahí están los bandidos de este país”, expresó el concejal en medio de una sesión del cabildo de la capital antioqueña.

Gury habló del caso del municipio de Campamento, donde el candidato del Pacto Histórico pasó de 400 votos en la primera vuelta a 2.500 en el balotaje en el que se enfrentó a Abelardo De La Espriella, advirtiendo que en ese territorio hubo intimidaciones de las disidencias de las Farc instando a los pobladores a votar por Cepeda.

“¿Qué tal si nos tomamos esas zonas por parte de la policía y empezamos a investigar?”, propuso Rodríguez. La ART señaló al concejal de estar estigmatizando municipios PDET y afirmó que las declaraciones de Rodríguez constituyen “un hecho de revictimización de las comunidades y territorios de 170 municipios del país”.