De ladrón a pedir auxilio: hombre rogó que llamaran a la Policía mientras recibía ‘paloterapia’ en Bogotá

Un intento de robo en el norte de Bogotá terminó dando un giro inesperado. Uno de los hombres señalados de participar en el asalto a un ciudadano extranjero acabó pidiendo auxilio y rogando que llamaran a la Policía mientras era golpeado por algunas personas que lo retuvieron.

Juan Guillermo Monsalve fue dado de alta y va rumbo a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá

“Auxilio, llamen a la Policía”, se escucha decir insistentemente al hombre en un video que registró parte de lo ocurrido y que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

Los hechos se registraron en el sector de la calle 100 con carrera octava, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta abordaron a un ciudadano extranjero para robarle un reloj.

El robo terminó con dos capturados

La víctima se resistió al asalto y, en medio de lo ocurrido, uno de los atacantes utilizó un arma traumática. El ciudadano resultó herido en uno de sus brazos, aunque la Policía señaló que la lesión no revestía gravedad.

La reacción de personas que se encontraban en el sector, sumada al apoyo de uniformados de la Decimatercera Brigada del Ejército Nacional, permitió alertar a las autoridades a través de la línea de emergencias 123.

Los dos señalados fueron finalmente capturados. Las autoridades recuperaron el reloj que había sido hurtado y también incautaron el arma traumática y la motocicleta en la que se movilizaban los hombres.

Precisamente, antes de quedar bajo custodia de las autoridades se produjo la escena que llamó la atención en redes sociales. Uno de los capturados, mientras recibía la denominada ‘paloterapia’, comenzó a pedir que llamaran a la Policía para que interviniera.

Escándalo del Fondo Sierra: envían a la cárcel a ocho capturados. ¿Qué pasó con el resto?

Hurtos siguen golpeando a Bogotá

El caso se conoce en medio de las cifras de hurto que registra la capital. Entre enero y junio de 2026 fueron reportados 55.137 hurtos a personas en Bogotá, según información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia entregada en respuesta a un derecho de petición de la concejal Diana Diago.

Los datos indican que, durante ese periodo, se registraron en promedio 305 víctimas al día y cerca de 13 hurtos cada hora, lo que equivale aproximadamente a un caso cada cinco minutos.

Chapinero, localidad donde ocurrió el robo al ciudadano extranjero, estuvo entre las zonas con mayor número de casos: registró 4.362 hurtos a personas durante el primer semestre de 2026. Junto con Suba, Engativá, Kennedy y Teusaquillo concentró el 42,9 % de los hechos reportados en toda la ciudad.