Juan Guillermo Monsalve fue dado de alta y va rumbo a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda ya va rumbo a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, para que siga cumpliendo su condena por homicidio y secuestro.

Monsalve recibió el alta médica en la tarde de este miércoles, después de ser trasladado de urgencias tras manifestar que tenía un dolor en el pecho.

Dicho dolor se presentó, indicaron fuentes cercanas, una vez fue notificado en su lujosa celda en la cárcel La Picota, de Bogotá, del traslado ordenado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

El motivo de este traslado se sustenta en las constantes faltas disciplinarias de Monsalve Pineda. Así como los excesos y lujos en la celda.

El exparamilitar fue uno de los principales testigos de la Fiscalía General en el juicio que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación a testigos.

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