La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, recibió el aval frente al acuerdo de reparación al que llegó en los últimos días con TransMilenio.

Juez avala acuerdo de reparación entre Epa Colombia y TransMilenio. La influenciadora realizará 55 videos para promover la conciencia ciudadana. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/OyDXUOk97i — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

La joven, de 30 años, y quien fue trasladada hace poco a la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué, se comprometió a crear piezas de video para crear conciencia ciudadana en el sistema de transporte masivo.

En total serán 55 piezas audiovisuales que harán referencia al buen uso del sistema masivo de transporte, la recarga de pasajes y la atención al usuario.

“Cuando se cumpla la pena, se hace el ejercicio de los 55 videos (...) 20 en el perfil o 25 en el perfil, creo que es más o menos, y de resto como historias, videos, promoviendo que las personas no se colen, a que usen bien el sistema, a cómo descargar la aplicación para que recarguen la tarjeta y no tenga que colarse, porque sí se necesita más ese impulso en las redes sociales para que las personas no se colen, ¿me entiende?”, manifestó la empresaria en su corta intervención.

Barrera Rojas fue sentenciada en enero de 2025 a 63 meses de prisión por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

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El alto tribunal dejó en firme la condena contra la creadora de contenido por los hechos registrados el 22 de noviembre de 2019, cuando, en medio de las protestas del llamado paro nacional, la influenciadora llegó a la estación Molinos de TransMilenio y, con un martillo, rompió las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso a la estación.

Todo esto quedó registrado en un video publicado por Epa Colombia en sus redes sociales. En la grabación invitaba a sus seguidores, que se contaban por miles, para que se unieran a la protesta.

Epa Colombia llegó a un acuerdo para reparar a TransMilenio. Foto: Rama Judicial

En el mismo fallo judicial se le ordenó abstenerse de ejercer el oficio de influencer o youtuber. Esto debido a que los actos ilegales los había promovido por sus cuentas en redes sociales.