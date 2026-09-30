En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali ratificó la condena en contra de Tomás Velasco Castañeda por el delito de acceso carnal violento agravado.

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En la decisión judicial se le dio credibilidad absoluta al relato de la víctima, la modelo y diseñadora Johana Rojas, quien aseguró que el 25 de septiembre de 2021 fue abusada sexualmente por Velasco Castañeda.

La modelo aseguró que en otras oportunidades su pareja sentimental había mostrado un comportamiento violento, hasta el punto de agredirla física y verbalmente.

La diseñadora, fundadora de la tienda de moda Ocre & Arco, reveló que en octubre de 2021 fue víctima de una fuerte agresión física por parte de Velasco Castañeda, hecho por el cual decidió publicar en sus redes sociales un video en el que mostraba los golpes y moretones en su rostro.

En el fallo de segunda instancia, el Tribunal desvirtuó las declaraciones de varios testigos y los argumentos del apoderado del acusado, indicando que se presentaban contradicciones y vacíos probatorios.

“Llevaba 5 años esperando”

Después de conocer la decisión, Johana Rojas publicó un video en sus redes sociales celebrando la decisión.

Expareja sentimental de la diseñadora Johana Rojas fue sentenciada a 16 años de prisión. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Todos los días me dicen que lo ven libre en Cali”, enfatizó la joven diseñadora, quien aseguró que en todo el proceso penal los “amigos” de Velasco Castañeda la cuestionaron.

“Me juzgaron, me señalaron por mi forma de vestir. Hablaron mal de mí y nunca, nunca, recibí una llamada pidiéndome perdón. Esas personas que yo consideraba mis amigos, ni de mi agresor y su familia”, indicó.

En este proceso, que se ha extendido por cinco años, la joven aseguró que ha pasado por etapas de depresión, ansiedad y estrés postraumático.

“Me costó, pero acá estoy”, indicó. “Gracias a mi esposo por creer cuando yo dudaba, a mi familia, a mis verdaderos amigos (...) Y si estás viviendo algo así, no eres culpable de lo que te hicieron; sin importar lo que digan demás, tu voz vale y no estás sola”, relató la joven con la voz entrecortada.