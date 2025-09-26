Gente
Expareja de Johana Rojas, diseñadora colombiana, es declarada culpable en primera instancia por abuso y agresión física
Lo ocurrido sucedió hace cuatro años, cuando ella tuvo que atravesar diferentes situaciones dolorosas.
En 2021, Johana Rojas estremeció a sus seguidores al compartir un video en redes sociales en el que mostraba golpes en su rostro y relataba el maltrato que había sufrido a manos de un exnovio, relación que había terminado cerca de dos años antes.
La diseñadora, fundadora de la tienda de moda Ocre & Arco, quien no solo se ha destacado por su talento creativo, sino también por la fortaleza con la que ha enfrentado diferentes desafíos, incluida su lucha contra el cáncer, aseguró que su expareja no aceptó un “No” por respuesta, y por eso la agredió físicamente.
Recientemente, Johana publicó otro video en el que confirmó que, tras largos cuatro años de sufrimiento y después de haber denunciado lo sucedido, la justicia llegó a su vida y su expareja, Tomás Velasco, fue declarado culpable en primera instancia.
“No sé cómo empezar este video, el 25 de septiembre de 2021, hace justamente cuatro años, fui víctima de agresión física y sexual”, dijo al iniciar su video.
Johana mencionó que durante este tiempo, muchas personas cercanas a ella la tildaron de mentirosa, de exagerada, de payasa”.
Además, afirmó que más de una vez tuvo que escuchar a su agresor en el juicio oral diciendo muchas mentiras, y también, tuvo que soportar cómo él recibía defensa por parte de personas que ella consideraba “sus amigos”.
“Tuve que escuchar una y otra vez cómo me invalidaban como mujer y como persona, me examinaron todas mis redes sociales hasta que me volví mucho más privada en lo que compartía por este medio, por miedo a que tergiversaran todo en el juicio”, añadió.
Además, afirmó: “Tuve que escuchar la misoginia en hombres que odiaban que una mujer, y una mujer discapacitada, había decidido hablar, porque había sido víctima de una violación y de una agresión física”, señaló.
Su agresor fue declarado culpable
Johana habló de la tan anhelada noticia: “Hoy después de cuatro años, cuatro años donde me dejaron un estrés postraumático que me hizo volver a terapia, porque las heridas ya no están físicas, siguen muy adentro acá en mi corazón... con mucha felicidad puedo decir que mi agresor, Tomás Velasco, fue declarado culpable en primera instancia por acceso carnal violento agravado el 19 de septiembre de este año… Lloro de felicidad porque la justicia por fin llegó”, dijo oficialmente Johana.
La influenciadora confirmó que han sido años muy difíciles para ella, pero se muestra totalmente agradecida por haber contado durante este tiempo con las personas que nunca la abandonaron.
“Nos demoramos cuatro años superdifíciles donde mi papá, Gemny, mi novio Daniel, mi familia, mis amigos, todos los que se quedaron, pero en especial Jaime y Sergi, jamás dudaron de mí y me apoyaron siempre”, dijo.
Aunque su video se centró en dar un excelente anuncio, Rojas confirmó que tiene algo de miedo por lo que pueda pasar después de esto.
“Aunque tengo mucho miedo de hacer este anuncio, por las represalias que pueda tener hacia mi familia o hacia mí por parte de mi agresor, se los debo a todas las mujeres que no se han atrevido a hablar por miedo, se lo debo a todas las personas que no creen en la justicia, se lo debo a esta comunidad que ha sido paciente en mi proceso, se lo debo a la Johana desde hace cuatro años que fue una valiente y denunció, la justicia se demora pero llega. Ahora, a seguir este camino que ya ganamos en primera instancia. Gracias por estar aquí”, concluyó.