Tribunal de Cali confirmó condena de Andrés Gustavo Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán

Entre el 4 y el 5 de agosto de 2023 en Cali, Luz Mery Tristán fue asesinada, de acuerdo con la justicia, por Andrés Gustavo Ricci García, el empresario que disparó de manera repetida a una puerta del baño, sabiendo que del otro lado estaba su esposa, la colombiana excampeona mundial de patinaje.

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El Tribunal Superior de Cali confirmó la sentencia que otro juez, en la misma ciudad, profirió contra el empresario por el delito de feminicidio agravado y con una pena de 41 años y cinco meses de prisión, además de una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

“Confirmó, en segunda instancia, la responsabilidad de Andrés Gustavo Ricci García por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, ocurrido entre el 4 y el 5 de agosto de 2023 en Cali (Valle del Cauca). La decisión ratificó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación sobre el ciclo de violencia al que el condenado sometió a la deportista”, señaló la Fiscalía.

Los elementos de prueba que fueron recaudados por la Fiscalía y que permitieron la condena en primera instancia advierten que el empresario atacó física y verbalmente a su pareja, al parecer motivado por celos; esto, antes de causarle la muerte con los disparos de un arma de fuego que tenía en su poder.

“Ricci García atacó física, verbal y psicológicamente a su pareja, motivado por los celos, antes de causarle la muerte con un arma de fuego en su residencia, ubicada en la comuna 19, sobre la vía que conduce al cerro de Cristo Rey”, señaló la Fiscalía tras conocer la decisión del Tribunal.

Aseguró el ente acusador que, tras los hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Metropolitana de Cali llegaron a la vivienda, donde encontraron al hombre con un arma de fuego en la mano y el cuerpo de la víctima en una de las habitaciones.

“Al resolver la segunda instancia, el tribunal también acogió la solicitud de la Fiscalía en los alegatos de conclusión de la sentencia inicial, de excluir la condena por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, debido a que Ricci García contaba con el permiso correspondiente”, explicó la Fiscalía a través de un comunicado.

Andrés Ricci asesinó a su esposa, Luz Mery Tristán, medallista olímpica colombiana. Foto: Semana

Con la decisión de primera y segunda instancia, al empresario no le queda otro recurso que la casación ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá ser revisada para ver si aplica a su estudio o, por el contrario, la niegan y de una vez se confirma la condena a 41 años de cárcel.