Atentado terrorista en Cali: detonaron una moto bomba en la vía a estación de Policía Carabineros

Nuevamente Cali vuelve a ser escenario de ataques terroristas contra la población civil y unidades de la Policía. En la noche de este jueves, 12 de noviembre, fue activada una carga explosiva en la estación de Policía Carabineros, cerca a Siloé, sur de la ciudad.

Fuertes combates en vía Panamericana entre Ejército y disidencias: este es el panorama

Información preliminar da cuenta de que fue activada una motobomba en cercanías del cementerio del sector Bella Suiza. Ciudadanos del sector le confirmaron a SEMANA que, además de la explosión, escucharon ráfagas de disparos.

Por ahora, no hay reporte de heridos o fallecidos. Hasta hace pocos días este lugar era el centro de reclusión del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, quien purga una condena judicial.

Según pudo establecer SEMANA, la carga explosiva fue detonada al paso de una cuadrilla de la Policía en la vía que conduce hacia Los Carabineros por el sector de La Reforma, muy cerca a Siloé. Presuntamente, los criminales habría huido hacia el sector de La Estrella, ladera de la Comuna 20.

Durante 2025 e inicios de 2026, la capital del Valle fue víctima de varios atentados terroristas, entre los que se recuerdan los ataques a estaciones de Policía y la moto bomba en el sector de Meléndez, que dejó al menos tres muertos y decenas de heridos.

También, el atentado en agosto de 2025 en inmediaciones de la Base Aérea, esto en el norte de la ciudad, donde el frente disidente Jaime Martínez activó un camión cargado con explosivos y ocasionó la muerte de siete personas. Todos civiles.

Esta nueva detonación, que acabó con la tranquilidad de los caleños, se sintió en los sectores de Bella Suiza, Siloé, Refugio y El Lido. Todas estas zonas resultaron bastante afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Incluso, en el Lido hay varias edificaciones evacuadas y con orden de demolición. En menos de tres meses sufrieron los embates de la naturaleza y ahora el miedo que siembran estos ataques terroristas.